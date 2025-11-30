کشف یک قبضه اسلحه در ارتفاعات اورامان

عطا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط‌بانان اورامان در جریان گشت‌زنی‌های تقویت‌شده فصل «کُل‌مستی» موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه متعلق به شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات «کلجی» (کرایو دول) شدند.

رئیس اداره محیط زیست سروآباد، با اشاره به افزایش پایش میدانی در این ایام حساس گفت: محیط‌بانان حتی در ساعات استراحت نیز برای حراست از حیات‌وحش منطقه در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی توضیح داد: در یکی از این گشت‌ها دو شکارچی غیرمجاز مشاهده شدند که یکی از آنان بلافاصله متواری شد و شکارچی دوم هنگام جابه‌جایی سلاح و تلاش برای خروج از محدوده، توسط محیط‌بانان غافلگیر شد اما پس از رها کردن اسلحه، در تاریکی شب اقدام به فرار کرد.

به‌گفته صادقی، با وجود عدم امکان تعقیب در شب، تصویر فرد متخلف توسط تجهیزات محیط‌بانان ثبت شده و هویت وی به‌طور کامل شناسایی شده است.

وی افزود: پرونده برای رسیدگی قضائی به مراجع قانونی ارسال شده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.