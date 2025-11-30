به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: بر اساس گواهینامه رسمی صادره از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جشنواره گلابگیری بانه در راستای سیاستهای ساماندهی و حرفهایسازی رویدادهای گردشگری، با شماره ۱۰۴۱۹۱۱۰۹ و در سطح محلی، در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۴ در تقویم ملی به ثبت رسیده است.
طالبنیا با بیان اینکه این جشنواره هرسال در بازه دهم خردادماه برگزار میشود، افزود: با ثبت رسمی این رویداد، شمار رویدادهای گردشگری ثبتشده استان کردستان به ۱۰ مورد رسید و بانه نیز در کنار دیگر مناطق استان، سهمی روشنتر در تقویت گردشگری فرهنگی پیدا کرد.
وی ثبت جشنواره گلابگیری را اقدامی مهم در معرفی ظرفیتهای آئینی و فرهنگی استان دانست و گفت: این ثبت به توسعه گردشگری مبتنی بر فرهنگ بومی و احیای سنتهای ارزشمند منطقه کمک خواهد کرد.
گفتنی است؛ تاکنون در استان کردستان رویدادهایی شامل مراسم عروسی پیرشالیار، مراسم کومسا، جشن بزرگ نوروز سنندج، نوروز تنگیسر، نوروز زمستانه، جشنواره توتفرنگی سنندج در روستای شیان، مراسم هزاردف پالنگان، جشنواره ههلپهرکی بانه، جشنواره انگور حسنآباد یاسوکند بیجار و جشنواره گلابگیری بانه ثبت شدهاند.
جشنوار گلابگیرب بانه مجالی است برای فصلی نو در کشاورزی بانه؛ فصلی که در آن، عطر گل محمدی با بوی خوش توسعه و پیشرفت در هم آمیخته میشود.
