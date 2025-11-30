دریادار مطلبی: نیروی دریایی حافظ امنیت و تمامیت ارضی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار ابوطالب مطلبی صبح یکشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر به مناسبت روز نیروی دریایی، با تاکید بر جانفشانی شهدای نیروی دریایی و آمادگی کامل سربازان برای دفاع از کشور افزود: نیروی دریایی ارتش، حافظ امنیت و تمامیت ارضی کشور است و هرگز اجازه نخواهد داد دشمنان به خاک جمهوری اسلامی ایران تجاوز کنند.

دریادار مطلبی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی و خانواده‌های معظم آنها به اهمیت روز ملی جزایر و نقش نیروی دریایی در حفظ تمامیت ارضی کشور اشاره کرد و گفت: نامگذاری روز جزایر به پاس رشادت‌های نیروهای دریایی انجام شده و این نیروها با فداکاری و تلاش مستمر امنیت و آرامش را در دریاها و مرزهای کشور تأمین می‌کنند.

وی همچنین با یادآوری پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حماسه‌های نیروهای مسلح در تاریخ ۷ آذر سال ۱۳۵۹ تاکید کرد: سربازان این مرز و بوم با پایمردی و ایثار تا آخرین قطره خون از کشور و ارزش‌های انقلاب دفاع خواهند کرد.

این مراسم با هدف بزرگداشت روز نیروی دریایی و یادبود شهدای این نیرو، اتحاد و همبستگی نیروهای مسلح و اقتدار نیروی دریایی ارتش را به نمایش گذاشت و بر آمادگی کامل آنها برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور تاکید شد.