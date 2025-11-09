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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

ارتقاء سه مجله دانشگاه تهران به رتبه الف

ارتقاء سه مجله دانشگاه تهران به رتبه الف

سه مجله دانشگاه تهران در سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رتبه الف ارتقا یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، بر اساس آخرین به‌روزرسانی انجام‌گرفته در سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلات «پژوهش‌های جغرافیای انسانی»، «فلسفه دین» و «تحقیقات اقتصادی» به رتبه «الف» ارتقا یافتند.

مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، یک فصلنامه علمی _ پژوهشی دسترسی آزاد به زبان فارسی (به همراه چکیده مبسوط و منابع به انگلیسی) است که به حوزه‌های علوم جغرافیایی ایران می‌پردازد. این مجله توسط مؤسسه جغرافیا دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران منتشر می‌شود.

مجله فلسفه دین، مجله‌ای پژوهشی با مطالعات موردی، روش‌شناسی و کاربردی و مفهومی است که با انجمن علمی فلسفه دین ایران توافقنامه همکاری امضا کرده است.

مجله تحقیقات اقتصادی، نشریه‌ای برای نشر تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌های مختلف علوم اقتصادی است و برای کمک به پیشبرد مرزهای دانش در زمینه‌های تئوری‌های علم اقتصاد؛ اقتصاد نهادی و اقتصاد توسعه؛ اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی؛ کاربرد ریاضیات و ابزارهای کمّی در اقتصاد و طراحی مدل‌های اقتصادسنجی؛ حل مسائل و مشکلات اقتصاد ایران و تحقیقات بین‌رشته‌ای مابین اقتصاد و سایر علوم منتشر شد.

کد مطلب 6649801

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