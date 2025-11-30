معدوم سازی ۲۶۰۰ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سرگزی معاون مدیرکل و رئیس اداره دامپزشکی چابهار بیان کرد: همزمان با افزایش سفر گردشگران به چابهار، نظارتهای بهداشتی دامپزشکی بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی تشدید شده و این اقدام نقش مهمی در ارتقای کیفیت رستورانها و افزایش سطح امنیت غذایی در شهرستان داشته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ورود مسافران و افزایش مصرف فرآوردههای خام دامی در سطح شهرستان، دامپزشکی چابهار برنامه نظارتی خود را با شدت بیشتری دنبال کرده تا سلامت مصرفکنندگان و ایمنی غذایی شهروندان تضمین شود.
سرگزی با اشاره به اجرای گسترده طرح تشدید نظارت و بازرسی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱٬۵۴۴ مورد بازدید از رستورانها، قصابیها، سردخانهها، کشتارگاهها و مراکز عرضه مرغ، ماهی و تخممرغ انجام شده است.
وی افزود: در این بازدیدها مواردی از جمله بررسی شرایط ظاهری فرآوردهها، کنترل دما و شرایط نگهداری، تاریخ تولید و انقضا، لیبلها، نحوه حمل، مجوزهای بهداشتی، شرایط محیطی محل عرضه و نمونهبرداری جهت آزمون بار میکروبی مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفته است.
رئیس اداره دامپزشکی چابهار تصریح کرد: در نتیجه این نظارتها، از ابتدای سال ۲۶۱۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاقد شرایط مصرف ضبط و با هماهنگی دستگاههای مربوطه معدوم شده است. همچنین برای ۴ واحد صنفی متخلف پرونده تعزیری تشکیل شده است.
سرگزی با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی خط قرمز دامپزشکی است، بیان کرد: دامپزشکی چابهار با نظارت شبانهروزی اجازه نخواهد داد فرآوردههای غیر بهداشتی وارد سفره مردم و گردشگران شود.
وی با اشاره به راهکارهای افزایش کیفیت فرآوردههای خام دامی در شهرستان گفت: بهسازی جایگاههای عرضه ماهی، تسریع در احداث کشتارگاه طیور، توسعه مراکز عرضه مرغ کشتار روز و خرید فرآوردهها از مراکز مجاز، نقش تعیینکنندهای در ارتقای سلامت عمومی خواهد داشت.
رئیس اداره دامپزشکی چابهار در پایان از همه مردم استان خواست: اگر تخلفی مشاهده کردند مراتب را به سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند تا اقدامات و پیگیریهای لازم انجام شود.
