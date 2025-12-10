  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

کشف و امحای مقادیر قابل توجه آلایش دامی تاریخ‌گذشته در سنقر و کلیایی

کرمانشاه - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی گفت: در جریان بازرسی‌های تشدیدشده مقادیر زیادی از دل، جگر، پا و سایر آلایش‌های دامی و طیور تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف انسانی کشف شد.

محمد ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای افزایش نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی با حضور در تعدادی از واحدهای عرضه، اقدام به بازرسی تخصصی از اقلام موجود کردند.

وی افرود: در این بازرسی‌ها، مقدار قابل توجهی از دل، جگر، پا و دیگر آلایش‌های خوراکی دام و طیور که تاریخ مصرف آنها سپری شده و قابلیت مصرف انسانی نداشتند، شناسایی، ضبط و سپس امحا شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی، با تأکید بر اهمیت سلامت محصولات پروتئینی عرضه‌شده به مردم گفت: هدف اصلی این بازرسی‌ها، صیانت از سلامت عمومی و تضمین امنیت غذایی شهروندان است. اداره دامپزشکی با قاطعیت با عرضه‌کنندگان فرآورده‌های خام دامی غیرمجاز و تاریخ‌گذشته برخورد می‌کند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه فرآورده‌های دامی، موضوع را سریعاً به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

