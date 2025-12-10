محمد ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای افزایش نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی با حضور در تعدادی از واحدهای عرضه، اقدام به بازرسی تخصصی از اقلام موجود کردند.
وی افرود: در این بازرسیها، مقدار قابل توجهی از دل، جگر، پا و دیگر آلایشهای خوراکی دام و طیور که تاریخ مصرف آنها سپری شده و قابلیت مصرف انسانی نداشتند، شناسایی، ضبط و سپس امحا شدند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی، با تأکید بر اهمیت سلامت محصولات پروتئینی عرضهشده به مردم گفت: هدف اصلی این بازرسیها، صیانت از سلامت عمومی و تضمین امنیت غذایی شهروندان است. اداره دامپزشکی با قاطعیت با عرضهکنندگان فرآوردههای خام دامی غیرمجاز و تاریخگذشته برخورد میکند.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه فرآوردههای دامی، موضوع را سریعاً به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
