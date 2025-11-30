به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زائی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آئین کلنگ‌زنی مدرسه ۹ کلاسه محله اسلام‌آباد چابهار با زیربنای ۷۹۲ مترمربع با مشارکت خیر نیک‌اندیش بومی حاج نادر کهرازه‌ای و در راستای اجرای طرح نهضت مدرسه‌سازی برگزار شد.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان این پروژه را بخشی از برنامه توسعه آموزشی چابهار دانست و بیان کرد: این پروژه با زیربنای ۷۹۲ مترمربع و با مشارکت خیر مدرسه‌ساز وارد مرحله اجرا شد.

وی ادامه داد: این مدرسه یکی از طرح‌های مهم ما در قالب نهضت مدرسه‌سازی است نهضتی که با همراهی خیران، مردم و دستگاه‌های اثرگذار با سرعتی کم‌سابقه در سیستان و بلوچستان در حال پیشرفت است و امروز چابهار در نقطه‌ای ایستاده که توسعه عدالت آموزشی در آن به نیاز اساسی و اولویت مهم تبدیل شده و این پروژه‌ها دقیقاً با همین نگاه آغاز می‌شوند.

لک‌زائی با قدردانی از مشارکت خیر محترم، گفت: همت خیران گرانقدر و همراهی دستگاه‌های مسئول باعث شده پروژه‌های ما در چابهار با قدرت بیشتری پیش برود و دسترسی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار به فضای مناسب آموزشی افزایش یابد.

وی به نقش راهبردی منطقه آزاد چابهار در توسعه آموزشی اشاره کرد و تصریح کرد: ساخت ۱۰۰۰ کلاس درس در سطح منطقه آزاد چابهار یکی از برنامه‌های محوری در طرح ملی نهضت مدرسه سازی با مشارکت مردم است که این پروژه‌ها با هدف ایجاد عدالت آموزشی، کاهش محرومیت‌ها و افزایش کیفیت فضای تحصیل دانش‌آموزان با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نهضت مدرسه سازی از چابهار با حضور رئیس جمهور محترم آغاز شده و همچنان با قدرت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تحول در آموزش تنها از مسیر افزایش سرانه فضاهای آموزشی ممکن است و امروز با مشارکت خیران و همراهی منطقه آزاد، شاهد برداشته‌شدن گام‌های بزرگ و اثرگذار برای آینده دانش‌آموزان چابهار هستیم.