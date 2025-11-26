کردی: ۲۴۵ کیلوگرم زعفران از مزارع تفتان برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله کردی اظهار داشت: برداشت زعفران از ۳۵ هکتار از مزارع شهرستان تفتان آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، حدود ۲۴۵ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گیاهان دارویی را از سیاست‌های اصلی جهاد کشاورزی تفتان عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه، کشت محصولات کم‌آب‌بر مانند زعفران در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کشت گیاهان دارویی به عنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با کم‌آبی، حفظ سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش بهره‌وری در مصرف آب در این شهرستان دنبال می‌شود.

کردی از ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ نفر در دوره برداشت زعفران خبر داد و یادآور شد: توسعه کشت زعفران و دیگر گیاهان دارویی علاوه بر توجیه اقتصادی، در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه نیز مؤثر بوده است.