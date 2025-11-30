اجرای مراسم ویژه شب یلدا در سمنان؛ فرهنگ اصیل ایرانی ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در نشستی با مدیرکل میراث فرهنگی سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان، بر تقویت کادر اداری، اجرای ویژهبرنامه شب یلدا، برگزاری نمایشگاه صنایعدستی، پیگیری واگذاری کاروانسرای شاهعباسی به سرمایهگذار و هماهنگی برای پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش توان اداری شهرستان سمنان اظهار داشت: تقویت نیروی انسانی در حوزههای مرتبط باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا فرآیندهای اجرایی و حمایتی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
فرماندار سمنان در ادامه به برنامههای فرهنگی پیشرو اشاره کرد و گفت: مراسم ویژه شب یلدا با محوریت فرمانداری و با همکاری دستگاههای مرتبط بهویژه ادارهکل میراث فرهنگی، در سالن ورزشی غدیر برگزار خواهد شد.
صمیمیان افزود: این برنامه با هدف ترویج آئینها و رسوم اصیل سمنان و نمایش جلوههای فرهنگ بومی شهرستان طراحی شده است.
وی همچنین از برگزاری نمایشگاه صنایعدستی و سوغات فرهنگی در مرکز استان خبر داد و افزود: این نمایشگاه از تاریخ ۱۷ تا ۲۵ آذرماه برگزار میشود و فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای هنری، فرهنگی و گردشگری سمنان خواهد بود.
فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت صیانت و احیای بناهای تاریخی شهرستان، از هماهنگی برای واگذاری کاروانسرای شاهعباسی به سرمایهگذار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف مرمت و ساماندهی محوطه انجام میشود تا این اثر ارزشمند تاریخی بهصورت فعال در حوزه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.
صمیمیان اظهار داشت: برنامهریزی برای پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان نیز در دستور کار است و هماهنگیهای لازم برای برگزاری این مراسم با مشارکت دستگاههای فرهنگی و اجرایی دنبال میشود.
