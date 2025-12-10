مهدی صمیمیان در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان در محل سالن هلال احمر این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: هدف از برگزاری این رویداد تبدیل این مناره به برندی برای شهر سمنان و توسعه گردشگری شهرستان است.

وی با تاکید بر اینکه این منار و دروازه ارگ سمنان نماد تاریخ و فرهنگ و قدمت ۶۰ هزار ساله این شهر است، افزود: برنامه‌های متنوعی برای برگزاری و معرفی این ظرفیت‌ها منظور شده است.

فرماندار سمنان از سخنرانی دو استاد برجسته معماری در این همایش خبر داد و ابراز داشت: علی خیرالدین استادتمام رشته عمران و علیرضا انیسی پژوهشگر حوزه تاریخ از سخنران‌های تخصصی این همایش هستند.

صمیمیان از حضور وزیر کار و سفرای کشورهای خارجی خبر داد و تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه عکس، اجرای نور افشانی، رونمایی تمبر، کتاب و تهیه کیک و موسیقی زنده با خوانندگی وحید تاج از دیگر برنامه‌های این همایش است.

وی افزود: این برنامه با همراهی گروه‌های بسیاری برگزار و هدف آن در راستای تحقق اهداف گردشگری و معرفی سمنان است.