  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان؛ رویکردی برای معرفی ظرفیت‌ها

پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان؛ رویکردی برای معرفی ظرفیت‌ها

سمنان- فرماندار سمنان گفت: پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان رویکردی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان است.

مهدی صمیمیان در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان در محل سالن هلال احمر این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: هدف از برگزاری این رویداد تبدیل این مناره به برندی برای شهر سمنان و توسعه گردشگری شهرستان است.

وی با تاکید بر اینکه این منار و دروازه ارگ سمنان نماد تاریخ و فرهنگ و قدمت ۶۰ هزار ساله این شهر است، افزود: برنامه‌های متنوعی برای برگزاری و معرفی این ظرفیت‌ها منظور شده است.

فرماندار سمنان از سخنرانی دو استاد برجسته معماری در این همایش خبر داد و ابراز داشت: علی خیرالدین استادتمام رشته عمران و علیرضا انیسی پژوهشگر حوزه تاریخ از سخنران‌های تخصصی این همایش هستند.

صمیمیان از حضور وزیر کار و سفرای کشورهای خارجی خبر داد و تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه عکس، اجرای نور افشانی، رونمایی تمبر، کتاب و تهیه کیک و موسیقی زنده با خوانندگی وحید تاج از دیگر برنامه‌های این همایش است.

وی افزود: این برنامه با همراهی گروه‌های بسیاری برگزار و هدف آن در راستای تحقق اهداف گردشگری و معرفی سمنان است.

کد خبر 6684970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها