۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

تنش‌های جدید در سوریه؛ وقوع درگیری‌های مسلحانه در سویداء

رسانه‌های سوری از تنش‌های جدید در استان سویداء واقع در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، استان سویداء واقع در جنوب سوریه شاهد تنش‌های جدید بعد از وقوع درگیری میان عناصر وابسته به جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه و گروهک‌های مسلح در اطراف روستای المنصوره واقع در غرب این استان بوده است.

رسانه‌های سوری گزارش دادند که مسئول نیروهای امنیتی استان سویداء کلیپ ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد عناصر مسلح وابسته به حکمت الهجری به منزل وی یورش بردند. او همچنین تهدید کرد که به این حمله پاسخ خواهد داد.

استان سویداء از زمان براندازی نظام بشار اسد و حاکمیت عناصر وابسته به جولانی در سوریه شاهد تنش‌ها و درگیری‌های مسلحانه گسترده‌ای بوده است.

چندی قبل نیز دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که شدت حملات پهپادی و درگیری‌های مسلحانه در استان سویداء واقع در جنوب این کشور افزایش پیدا کرده است.

