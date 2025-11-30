  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

سازمان همکاری اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد

سازمان همکاری اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد

دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی تجاوز آشکار نیروهای اشغالگر صهیونیستی به شهرک بیت جن واقع در حومه دمشق سوریه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای انزجار شدید خود را از ادامه نقض حاکمیت و اراضی سوریه توسط رژیم صهیونیستی و تلاش این رژیم برای برهم زدن امنیت و ثبات آن و تضعیف تلاش‌ها برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه ابراز داشت.

این سازمان نظامیان ارتش صهیونیستی را مسئول کامل ادامه این گونه حملات دانست و از جامعه جهانی خواست تا برای اجرای قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی مربوطه اقدام کند تا حاکمیت، وحدت، امنیت و ثبات سوریه تضمین شود.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد جمعه به بهانه دستگیری افراد تحت تعقیب وارد بیت جن شدند که با مداخله ساکنان شهرک درگیری بین دو طرف آغاز شد. بر اساس آمار اولیه اعلام شده توسط مقامات سوری، اشغالگران از توپخانه و پهپادها برای بمباران شهرک استفاده کردند که منجر به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.

کد خبر 6673100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها