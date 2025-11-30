سازمان همکاری اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای انزجار شدید خود را از ادامه نقض حاکمیت و اراضی سوریه توسط رژیم صهیونیستی و تلاش این رژیم برای برهم زدن امنیت و ثبات آن و تضعیف تلاش‌ها برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه ابراز داشت.

این سازمان نظامیان ارتش صهیونیستی را مسئول کامل ادامه این گونه حملات دانست و از جامعه جهانی خواست تا برای اجرای قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی مربوطه اقدام کند تا حاکمیت، وحدت، امنیت و ثبات سوریه تضمین شود.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد جمعه به بهانه دستگیری افراد تحت تعقیب وارد بیت جن شدند که با مداخله ساکنان شهرک درگیری بین دو طرف آغاز شد. بر اساس آمار اولیه اعلام شده توسط مقامات سوری، اشغالگران از توپخانه و پهپادها برای بمباران شهرک استفاده کردند که منجر به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.