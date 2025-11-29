  1. بین الملل
دمشق: اسرائیل به دنبال کشاندن ما به سمت درگیری نظامی است

وزیر اطلاع رسانی الجولانی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به بیت جن در ریف دمشق گفت: این حمله یکی از خطرناکترین چالشهای امنیتی است که سوریه با آن روبرو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، حمزه المصطفی وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به بیت جن در ریف دمشق گفت: این حمله یکی از خطرناکترین چالشهای امنیتی است که سوریه با آن روبرو است.

وی افزود: تجاوزات مستمر اسرائیل به خاک سوریه، تحریکاتی عمدی است که هدف آن کشاندن سوریه به سمت رویارویی نظامی است. سوریه قاطعانه و آگاهانه در برابر این تحریکات خواهد ایستاد و تحت هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت که اشغالگران اسرائیلی واقعیتی را که به حاکمیت ملی سوریه خدشه وارد کند، تحمیل کنند.

المصطفی افزود: اکنون دولت بر بازیابی ثبات و بازسازی کشور و پایان دادن به هرگونه مداخله خارجی و تکمیل سیطره دولت بر سراسر خاک سوریه تمرکز کرده است.

وی از برخورد قاطع با هرگونه جدایی طلبی سخن گفت.

