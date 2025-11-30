  1. استانها
  2. تهران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

آیین بزرگداشت شهید فخری‌زاده با حضور گسترده مردم در مصلی آبسرد

دماوند- مراسم پنجمین سالگرد شهادت دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور، شهید محسن فخری‌زاده،با حضور مسئولان ارشد، خانواده معظم شهدا و مردم در مصلی آبسرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پنجمین سالگرد شهادت دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور، شهید محسن فخری‌زاده، با حضور گسترده مسئولان، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در مصلی نماز جمعه آبسرد برگزار شد.

در ابتدای این آئین، جمعی از مسئولان ارشد نظامی و دفاعی کشور به همراه مسئولان شهرستان دماوند و شهر آبسرد با حضور در محل عروج این شهید والامقام، ضمن ادای احترام، جایگاه شهادت دکتر فخری‌زاده را گلباران کردند.

این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا آغاز شد و خانواده معظم شهید فخری‌زاده، فرماندهان و مدیران ارشد دفاعی، مسئولان محلی، بسیجیان و جمع زیادی از مردم منطقه در آن حضور یافتند.

در ادامه، حجت‌الاسلام امیرحسین ظاهری به بیان خیرمقدم پرداخت و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیاالدین آقاجانپور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، در سخنانی به تبیین شخصیت علمی و جهادی شهید فخری‌زاده و نقش تأثیرگذار او در پیشرفت‌های راهبردی کشور پرداخت.

در بخش دیگری از این آئین، فرزندان شهید به بیان گوشه‌هایی از خاطرات پدر پرداختند و برادر علی رحیمی به اجرای مداحی و مرثیه‌خوانی پرداخت.

همچنین در بخش پایانی و هم‌زمان با هفته بسیج، از فرزندان شهید فخری‌زاده و فرماندهان پایگاه‌های شهید روح‌الهی محله مرانک و پایگاه زینبیه خواهران شهر آبسرد که در جشنواره اسوه شهرستان دماوند موفق به کسب رتبه برتر شده بودند، با حضور مسئولان تجلیل شد.

