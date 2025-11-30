به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پنجمین سالگرد شهادت دانشمند برجسته هستهای و دفاعی کشور، شهید محسن فخریزاده، با حضور گسترده مسئولان، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در مصلی نماز جمعه آبسرد برگزار شد.
در ابتدای این آئین، جمعی از مسئولان ارشد نظامی و دفاعی کشور به همراه مسئولان شهرستان دماوند و شهر آبسرد با حضور در محل عروج این شهید والامقام، ضمن ادای احترام، جایگاه شهادت دکتر فخریزاده را گلباران کردند.
این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا آغاز شد و خانواده معظم شهید فخریزاده، فرماندهان و مدیران ارشد دفاعی، مسئولان محلی، بسیجیان و جمع زیادی از مردم منطقه در آن حضور یافتند.
در ادامه، حجتالاسلام امیرحسین ظاهری به بیان خیرمقدم پرداخت و سپس حجتالاسلام والمسلمین سید ضیاالدین آقاجانپور، نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، در سخنانی به تبیین شخصیت علمی و جهادی شهید فخریزاده و نقش تأثیرگذار او در پیشرفتهای راهبردی کشور پرداخت.
در بخش دیگری از این آئین، فرزندان شهید به بیان گوشههایی از خاطرات پدر پرداختند و برادر علی رحیمی به اجرای مداحی و مرثیهخوانی پرداخت.
همچنین در بخش پایانی و همزمان با هفته بسیج، از فرزندان شهید فخریزاده و فرماندهان پایگاههای شهید روحالهی محله مرانک و پایگاه زینبیه خواهران شهر آبسرد که در جشنواره اسوه شهرستان دماوند موفق به کسب رتبه برتر شده بودند، با حضور مسئولان تجلیل شد.
