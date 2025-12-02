علیرضا شربتدار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به طرحهای جدید قابل اجرا در شهرداری مهدیشهر بیان کرد: عملیات اجرایی بازارچه دائمی و بوستان محلی شهرداری مهدیشهر در محدوده جنوبی شهر (شهرک شهدا، فاطمیه، مسکن مهر و طالبآباد) با هدف رفع محرومیت تاریخی این منطقه از مراکز خرید و فضای تفریحی آغاز شد.
وی افزود: این پروژه که از مهمترین مصوبات دوره ششم شورای اسلامی شهر و جز اولویتهای مدیریت شهری بوده، با همکاری شهرک صنفی و در زمین سابق انبار و کارگاه شهرداری به مرحله اجرا درآمد تا همزمان نیاز روزانه شهروندان به مایحتاج ضروری و فضایی دلنشین برای اوقات فراغت خانوادهها را تأمین کند.
شهردار مهدیشهر ادامه داد: محدوده جنوبی شهر سالها از دسترسی آسان به امکانات تجاری و فضای سبز محروم بوده است. بازارچه جدید نه تنها مایحتاج روزانه ساکنان را تأمین میکند، بلکه به عنوان یک پارک محلی، مکانی برای استراحت و تفریح شهروندان بهویژه کودکان و سالمندان خواهد بود.
شربتدار افزود: این پروژه با مدیریت بهینه فضای فیزیکی سابق انبار شهرداری و پس از اخذ تمامی مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر اجرا میشود و تلاش کردیم با کمترین هزینه و بالاترین کارایی، بهترین خدمات را به مردم جنوب شهر ارائه دهیم.
وی با اشاره به روند اجرایی پروژه تأکید کرد: بازارچه و بوستان محلی جنوب شهر بهزودی تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد و این پروژه بهعنوان یکی از اقدامات شاخص عدالتمحور در دوره کنونی مدیریت شهری، با یک نگاه متوازن به توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در جنوب مهدیشهر تعریف شده است.
