به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هاکی کشور گفت: با تلاش فدراسیون هاکی و حمایت وزارت ورزش و جوانان و شرکت ملی نفت ایران، روند توسعه زیرساخت‌های هاکی در کشور سرعت گرفته و شاهد افتتاح زمین‌های استاندارد در نقاط مختلف ایران هستیم.

رئیس فدراسیون هاکی مهم‌ترین پروژه فدراسیون را افتتاح زمین چمن استاندارد مجموعه ورزشی آزادی دانست و افزود: زمین چمن استاندارد مجموعه آزادی، در زمینی به مساحت ۹ هزار متر مربع و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی احداث شده است. این مجموعه با حضور آقای دنیامالی در زمان اعلامی از سوی دفتر وزارتی رسماً افتتاح خواهد شد.

در خصوص زمین چمن کرمانشاه افزود: زمین چمن هاکی کرمانشاه به مساحت ۶۵۰۰ مترمربع ۲۱ مهر ماه همزمان با برگزاری المپیاد استعدادهای برتر هاکی دختران کشور افتتاح شد و در اختیار جامعه هاکی استان قرار گرفت.

رئیس فدراسیون هاکی همچنین از افتتاح زمین چمن هاکی زنجان خبر داد و اظهار داشت: زمین چمن هاکی مجموعه ورزشی انقلاب زنجان به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی هاکی پیشکسوتان کشور توسط استاندار زنجان رسماً افتتاح شد. این زمین، فرصت مناسبی برای رشد و پویایی هاکی در منطقه شمال‌غرب کشور فراهم می‌کند.

قدیمی با اشاره به زمین چمن استاندارد شهرستان مهدیشهر استان سمنان افزود: سال گذشته زمین چمن استاندارد هاکی شهرستان مهدیشهر استان سمنان به مساحت حدودی ۱۰ هزار مترمربع و همزمان با هفته تربیت بدنی افتتاح شد که تا کنون میزبان مسابقات مختلف کشوری و اردوهای تیم‌های ملی آقایان و بانوان بوده است. همچنین آقای دنیامالی در دیدار با عباس گلرو نماینده محترم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه، دستور مساعدت مبنی بر توسعه زمین موصوف و تبدیل آن به آکادمی بین‌المللی هاکی در شهرستان مهدیشهر صادر نمودند.

قدیمی در پایان افزود: فدراسیون هاکی آمادگی دارد در صورت فراهم شدن زمین مناسب در هر استان، نسبت به اختصاص چمن استاندارد هاکی و مساعدت نسبت به احداث آن با همکاری اداره کل ورزش همان استان اقدام نماید.