به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح شنبه در بازدید از بازار مهدی‌شهر با بیان اینکه برنج وارداتی طرح تنظیم بازار در حال توزیع سطح شهرستان است، ابراز داشت: سهمیه این شهرستان ۱۰ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج است.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف تأمین پایدار کالاهای اساسی در دستور کار بوده است، افزود: اجرای این طرح‌ها کلیدی برای ایجاد ثبات قیمت است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با بیان اینکه این طرح در راستای سیاست‌های کلی تنظیم بازار اجرایی شده است، ابراز داشت: رویکرد آن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

مشیریان با بیان اینکه می‌کوشیم تا دسترسی مردم به اقلام اساسی تسهیل شود، تصریح کرد: این طرح در واقع پاسخگویی به نیاز خانوار در مهدیشهر است.

وی افزود: تنظیم بازار و کنترل نوسانات قیمت در اقلام ضروری از جمله رویکردهای مهمی که در شهرستان پیگیری می‌شود.