  1. استانها
  2. سمنان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

۱۰ تن برنج در مهدیشهر توزیع شد؛ گامی برای ثبات قیمت‌ها

۱۰ تن برنج در مهدیشهر توزیع شد؛ گامی برای ثبات قیمت‌ها

مهدیشهر- رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر از توزیع ۱۰ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج وارداتی در قالب طرح تنظیم بازار در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای کنترل و تثبیت قیمت‌ها انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح شنبه در بازدید از بازار مهدی‌شهر با بیان اینکه برنج وارداتی طرح تنظیم بازار در حال توزیع سطح شهرستان است، ابراز داشت: سهمیه این شهرستان ۱۰ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج است.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف تأمین پایدار کالاهای اساسی در دستور کار بوده است، افزود: اجرای این طرح‌ها کلیدی برای ایجاد ثبات قیمت است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدیشهر با بیان اینکه این طرح در راستای سیاست‌های کلی تنظیم بازار اجرایی شده است، ابراز داشت: رویکرد آن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

مشیریان با بیان اینکه می‌کوشیم تا دسترسی مردم به اقلام اساسی تسهیل شود، تصریح کرد: این طرح در واقع پاسخگویی به نیاز خانوار در مهدیشهر است.

وی افزود: تنظیم بازار و کنترل نوسانات قیمت در اقلام ضروری از جمله رویکردهای مهمی که در شهرستان پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6664411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها