پیکر مطهر شهید گمنام در مهدیشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیش از ظهر چهارشنبه مراسم تشیع شهید گمنام در مجتمع کلاهدوز با حضور مردم شهید پرور شهمیرزاد، مهدیشهر و درجزین برگزار شد. در این مراسم علاوه بر اقشار مختلف مردم، خانواده معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس شهرستان مهدیشهر نیز حضور داشتند.

این شهید گرانقدر تازه تفحص شده یکی از هشت شهیدی است که در ایام فاطمیه و مقارن با هفته بسیج، مهمان مردم استان سمنان بودند. حضور گسترده جوانان و نوجوانان در این مراسم معنوی از جمله نکات قابل توجه بود.

فرمانده سپاه مهدیشهر در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به استقبال گسترده مردم شهرستان از پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس، گفت: امروز آئین تشییع این شهید گرانقدر مقارن با ایام شهادت حضرت زهرا (س) و هفته بسیج در مجموعه کلاهدوز شهمیرزاد برگزار شد.

سرهنگ یوسفعلی طاهری با اشاره به حضور اقشار مختلف بسیجیان در این مراسم، تاکید کرد: این آئین معنوی در واقع تجدید بیعت دوباره ای با آرمان‌های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، امام شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های هفته بسیج توضیح داد: در مجموع برگزاری ۲۶۰ فعالیت و برنامه همزمان با هفته بسیج در شهرستان مهدیشهر پیش بینی شده که بخش اعظم این برنامه‌ها در روزهای اخیر با استقبال خوب اقشار مختلف بسیجیان اجرا شده است.

مداحی و مدیحه سرایی و همچنین روضه خوانی به مناسبت ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) در زمره بخش‌های این مراسم معنوی بود.