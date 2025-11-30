به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه‌ کتاب‌های تصویری تاکنون با انتشار دو جلد از ۱۰ جلد پیش‌بینی‌شده، مفاهیم تربیتی را به شیوه‌ای خلاقانه و غیرمستقیم به گروه‌های سنی خردسال تا جوان ارائه می‌دهد؛در این کتاب‌ها، از واژگان ساده و مناسب سنین مختلف استفاده شده است تا کودک و نوجوان بتواند مفاهیم را به راحتی درک کند.

نیما رهبر شاعر مجموعه گفت: ارائه اشعار به زبان گیلکی می‌تواند علاقه‌مندان را به جست‌وجوی بیشتر درباره این زبان و به مطالعه عمیق‌تر نسبت آن سوق دهد؛ چه اینکه هدف اصلی این کتاب‌ها ترویج زبان و فرهنگ گیلکی از طریق اشعار ساده و آهنگین است.

وی یادآور شد: ویژگی منحصر به فرد این مجموعه استفاده از کیوآرکد در هر جلد است. این کدها با پخش ملودی و شعر، به مخاطب این امکان را می‌دهد که تلفظ صحیح واژگان گیلکی را نیز بشنود. علاوه بر این، کتاب‌ها به رسم‌الخط استاندارد گیلکی نگارش شده‌اند و در انتهای هر جلد، توضیحات مربوط به رسم‌الخط و معنی برخی واژه‌ها نیز آمده است.

تصویرگری کتاب‌ها توسط سیدهانیه فاضلی انجام شده و تصویرگر با استفاده از رنگ‌های شاد و هماهنگ با اشعار، تصاویری ساده و جذاب خلق کرده است که کاملاً با مفاهیم و فضای کتاب‌ها تطابق دارند.

هر مجلد از این مجموعه با قیمت ۳۰ هزار تومان از سوی انتشارات «دوراندیش» روانه بازار نشر شده است.