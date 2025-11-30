به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح یکشنبه در نشست بررسی وضعیت خطوط فوریتهای اجتماعی استان بوشهر، با تأکید بر اهمیت پاسخگویی سریع و تخصصی به موارد بحرانی، خواستار ارتقای هماهنگی میان دستگاههای مرتبط شد.
اکبری با اشاره به نقش خطوط فوریتهای اجتماعی در کاهش آسیبهای فردی و خانوادگی گفت: این خطوط نخستین نقطه تماس مردم در شرایط بحرانی هستند و باید به گونهای عمل کنند که اعتماد عمومی را تقویت کرده و امکان مداخله بهموقع و مؤثر را فراهم سازند.
توسعه زیرساختهای ارتباطی
وی افزود: توسعه زیرساختهای ارتباطی، بهروزرسانی تجهیزات، آموزش تخصصی نیروهای پاسخگو و تقویت حضور میدانی تیمهای اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تأکید بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاهها خاطرنشان کرد: موفقیت خطوط فوریتهای اجتماعی تنها با همافزایی میان نهادهای حمایتی، انتظامی، درمانی و آموزشی محقق میشود و نیازمند برنامهریزی مستمر و نظارت دقیق است.
در این جلسه تفاهمنامه هماهنگی بین خطوط فوریتی و گزارشی از عملکرد خطوط فوریتهای اجتماعی استان ارائه شد و راهکارهای ارتقای سطح خدمات و افزایش سرعت مداخله در بحرانها مورد بررسی قرار گرفت.
