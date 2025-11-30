صابری: آلودگی هوای آذربایجان غربی از دوشنبه کاهش می یابد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق آخرین به روزرسانی الگوهای پیش یابی بارشی، فعالیت سامانه بارشی پیش رو در طی مدت فعالیت در آذربایجان غربی به صورت بارشهای خفیف و پراکنده و عمدتاً در روز دوشنبه و برای نیمه شمالی استان پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بارش قابل توجهی در سطح استان روی نخواهد داد، افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با بارش متناوب باران در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود.
صابری با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در استان گفت: زمان شروع مخاطره بارش باران در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف، وزش باد شدید و مه گرفتگی دوشنبه مورخ است که تا چهارشنبه در کلیه مناطق استان ادامه دارد.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی ادامه داد: در اثر این مخاطره احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها، لغزندگی در جادههای مواصلاتی و کولاک برف و کاهش دید افقی وجود دارد.
صابری یادآور شد: در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - احتیاط در ترددهای شهری و جادهای - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی- پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها- اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی- توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.
نظر شما