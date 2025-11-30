صالح به مدال نقره بسنده کرد/ پایان کار نمایندگان ایران با سه مدال

به گزارش خبرنگار مهر، صالح اباذری آخرین نماینده ایران روی تاتامی قهرمانی جهان در قاهره مصر در مبارزه پایانی وزن ۸۴+ کیلوگرم مقابل «متئو آوازیانی» از ایتالیا در حالی که در ثانیه پایانی نتیجه ۲ بر یک را با عقب افتادگی را با تساوی ۲ بر ۲ تغییرداده بود با رأی داوران نتیجه را واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت.

اباذری جمعه هفتم آذرماه در روز دوم مسابقات قهرمانی جهان با دو پیروزی برابر «آتاناسیوس نیکوپولوس» از یونان و نوری عبدالسلام از لیبی و تساوی برابر «آنجلو وسیچ» از کرواسی مرحله گروهی را پشت سر گذاست و در ادامه مقابل «اونرج بوساک» از چک به برتر رسید و سپس «ثناد صوفیانی» از عربستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. کاراته کای اراکی تیم ملی کشورمان در این مرحله هم «روخاس» از شیلی را شکست داد و به فینال صعود کرد.

تیم ملی کاراته ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.

برای تیم اعزامی کشورمان در این رقابت‌ها آتوسا گلشاد نژاد یک مدال طلا، صالح اباذری یک مدال طلا و سارا بهمن یار هم یک نشان برنز دست کسب کردند. فاطمه صادقی، مبینا حیدری، فاطمه سعادتی، علی مسکین، امیررضا برزوئی، مهدی خدابخشی و مرتضی نعمتی از دست یابی به مدال بازماندند.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از سال ۲۰۲۴ در دو بخش تیمی و انفرادی به صورت جداگانه برگزار می‌شود. در نخستین دوره مسابقات تیمی قهرمانی جهان سال گذشته، تیم کشورمان با هدایت سید شهرام هروی در «پامبولانا» ی اسپانیا عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کرد. در نخستین دوره مسابقات کومیته انفرادی نیز تیم کشورمان با هدایت سجاد گنج زاده روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد.