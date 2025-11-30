امیر ایرانی: دشمن به دنبال بر هم زدن وحدت در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که صبح امروز (یکشنبه) در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد، اظهار داشت: نهم آذر «روز ملی جزایر سهگانه» است که خود، نماد دلاورمردیهای رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
دریادار ایرانی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: دشمن تلاش میکند که با اختلافافکنی و بر هم زدن وحدت در جامعه، سیاستهای کلان خود را اجرایی کند.
وی سپس با اشاره به اقتصاد دریا و نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، گفت: مأموریت اسکورت کشتیها به صورت مستمر و در دل دریا با قدرت انجام میشود؛ در گذشته اسکورتها شاید فقط شامل آبهای نزدیک ایران بود؛ اما امروز اسکورت کشتیهای ایرانی در گوشه گوشه جهان توسط نیروی دریایی ارتش انجام میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به ابعاد نرم و سخت قدرت دریایی ایران و حضور ناوگروههای ایرانی در آبهای دوردست، یادآور شد: دو ناو گروه ما امروز در دو رزمایش و تمرین دریایی در شرق دور و دیگری در آبهای قاره آفریقا حضور دارند.
دریادار ایرانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیامهای فرهنگی گروههای ایرانی در سفرهای دریایی، تصریح کرد: وقتی ناوگروه ما در برزیل پهلو گرفت و سپس آنجا را ترک کرد، برزیلیها گفتند که ما تاکنون چنین سربازانی ندیده بودیم؛ چرا که قبلاً سربازان آمریکایی وقتی وارد بندر برزیل شده بودند خیلی وحشیگری کرده بودند.
وی همچنین با اشاره به تجهیزات بهکار گرفته شده در نیروی دریایی ارتش، تاکید کرد: ما ناو «خوزستان» را هم که خواهر ناو «کردستان» است بهزودی الحاق خواهیم کرد و پس از بهرهبرداری از این ناو میتوانیم سفرهای دریایی را به صورت گستردهتر انجام دهیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش یادآور شد: همه کشورها میتوانند از منافع دریا استفاده کنند و ما میتوانیم با اقتداری که داریم از منافع دریایی به نفع منافع ملی استفاده کنیم.
امیر ایرانی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: ما در جنگ ۱۲ روزه وقتی موشکهای سطح به سطح دریا پایه تا برد یکهزار کیلومتر را مستقر کردیم، دشمن به فاصله ۱۴۰۰ کیلومتری ما عقب نشست و این اهمیت اقتدار را در دریا نشان میدهد.
وی تاکید کرد: یک خاطره هم بگویم که زمانی که میخواستیم به اقیانوس آرام و اطلس سفر کنیم فرمانده معظم کل قوا من را فراخواندند و پرسیدند آیا برای عبور از اقیانوس آرام که چندان هم آرام نیست یا اقیانوس اطلس که بسیار وحشی است تدبیری دارید؟ و من در پاسخ گفتم اگر شما دعا بفرمایید عبور خواهیم کرد.
