آغاز فصل جدید سفرهای آسیایی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به تحولات اخیر در حوزه حملونقل هوایی و نیاز روزافزون مسافران ایرانی به دسترسی آسان، سریع و مستقیم به مقاصد گردشگری مطرح آسیایی، آغاز پرواز مستقیم میان تهران و کوالالامپور توسط شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، نقطه عطفی مهم در بازآفرینی مسیرهای بینالمللی و احیای جریان سفرهای منظم به مالزی به شمار میآید.
سالها بود که به دلیل توقف پروازهای مستقیم برخی ایرلاینها، مسافران مجبور بودند سفر به مالزی را با دشواریهای متعددی همچون توقفهای طولانی، تغییر پرواز در فرودگاههای واسط و اتلاف زمان همراه با خستگیهای سنگین تجربه کنند؛ اما اکنون با تصمیم استراتژیک ایران ایرتور و آغاز رسمی این مسیر، آرامش و سهولت سفر تور مالزی دوباره به جریان طبیعی خود بازگشته است و مسافران میتوانند بیهیچ توقفی و با صرف کمترین زمان به قلب تپنده مالزی وارد شوند.
کوالالامپور که به عنوان یکی از مدرنترین، پویاترین و چندفرهنگیترین پایتختهای جنوب شرق آسیا شناخته میشود، نه تنها نقش یک مقصد مستقل را ایفا میکند، بلکه به عنوان دروازهای کارآمد برای ورود به مجموعهای از مقاصد مکمل و بسیار محبوب در قالب تورهای ترکیبی عمل میکند.
از این رو، راهاندازی پرواز مستقیم ایران ایرتور، ارزش واقعیِ سفر به مالزی را چند برابر کرده و امکان اجرای تورهایی را فراهم آورده است که پیش از این، به دلیل زمانبر بودن انتقالها، بخشی از جذابیت یا کارآمدی خود را از دست میدادند.
اکنون، مسافران میتوانند پس از ورود مستقیم به کوالالامپور، بدون خستگی ناشی از تراکم پروازهای ادامه دار، سفر خود را به جزایر و شهرهای مهم مالزی و حتی کشورهای همجوار ادامه دهند؛ از جمله لنکاوی با طبیعت استوایی و سواحل آرامشبخش، پنانگ با پیشینه تاریخی، معماری استعماری و شهرت جهانی در حوزه خوراک، و همچنین تور مالزی سنگاپور که به عنوان یکی از پیشرفتهترین و مدرنترین شهر–کشورهای جهان، ترکیبی استثنایی از فناوری، فرهنگ و جذابیتهای گردشگری ارائه میدهد.
در شرایطی که برخی ایرلاینهای قدیمیتر این مسیر، سابقه فعالیت در این خط پروازی را داشته و احتمال بازگشت مجدد آنها در آینده وجود دارد، ورود ایران ایرتور با رویکردی نوین، برنامهریزی دقیق و تمرکز ویژه بر ارائه کیفیت، به ایجاد فضای رقابتی سالم و مؤثر انجامیده و میتوان آن را آغاز دورهای تازه از خدمات هوایی شفاف، قابل اتکا و پایدار در مسیر تهران–کوالالامپور دانست. این رویکرد، علاوه بر افزایش اعتماد مسافر، موجب میشود نرخهای رقابتیتر، خدمات کاملتر و برنامهریزیهای استانداردتری برای سفرهای مالزی فراهم گردد.
ویژگی برجسته این پرواز، یعنی عدم وجود توقف میانی، نهتنها از نظر زمانی بهصرفهتر است، بلکه از نظر تجربه سفر نیز به مسافر اجازه میدهد بدون مواجهه با فرسودگی معمول پروازهای ترانزیت، از نخستین ساعات ورود به مالزی با انرژی کامل به گشتوگذار، ماجراجویی و بهرهبردن از فرصتهای سفر بپردازد؛ موضوعی که بهویژه در تورهای ترکیبی، اهمیتی دوچندان دارد، زیرا هر ساعت ذخیرهشده در مسیر، به معنای زمان بیشتر برای تفریح، استراحت، خرید و تجربه مقصدهای گوناگون است.
در همین راستا، سلام پرواز ایرانیان با توجه به اهمیت راهبردی این مسیر و افزایش تقاضای سفر به مالزی، اقدام به دریافت سهمیه قابل توجهی از صندلیهای پرواز مستقیم ایران ایرتور به صورت چارتر و کاملاً گارانتیشده کرده است. این تصمیم، که بر اساس شناخت دقیق از بازار سفر و نیاز مسافران اتخاذ شده، به مشتریان این امکان را میدهد که در تمامی بازههای زمانی، حتی در فصلهای اوج سفر، از دسترسی مطمئن به صندلیهای این مسیر بهرهمند شوند و همواره از شرایطی برخوردار باشند که در آن، جایگاه سفرشان محفوظ و نرخها به شکلی رقابتی و پایدار ارائه شود.
در واقع، این مزیت منحصر بهفرد نهتنها امنیت خاطر مسافر را در مرحله رزرو تضمین میکند، بلکه امکان برنامهریزی دقیقتر و بهرهمندی از قیمتهای مطلوبتر را نیز فراهم میآورد.
اکنون، با فراهم شدن تمامی زیرساختهای لازم، از پرواز مستقیم تا ظرفیت تضمینشده و اجرای تخصصی تورهای ترکیبی مالزی، بهترین زمان برای آغاز یک سفر جامع، متفاوت و آرامشبخش به مالزی فراهم شده است. برای دریافت اطلاعات کامل، رزرو صندلیهای گارانتیشده و انتخاب تور مناسب، مسافران میتوانند با مرکز تماس سلامپرواز به شماره ۰۲۱۲۲۲۲۴۴۴۴ ارتباط برقرار کرده یا به سایتsalamparvaz.com مراجعه کنند تا مسیر یک تجربه سفر بیدغدغه، باکیفیت و بهصرفه را آغاز نمایند.
