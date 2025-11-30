تحلیلگر لبنانی: ترامپ صرفا یک دیکتاتور خودکامه و یک تاجر جنسی است

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «رضوان قاسم» تحلیلگر لبنانی مقیم آلمان و بنیانگذار مرکز مطالعات راهبردی و روابط بین‌المللی «بروجن» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار بین الملل خبرگزاری مهر گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، یک دیکتاتور خودکامه و یک تاجر جنسی است.

وی افزود: رئیس جمهوری آمریکا روابط بسیار نزدیکی با جفری اپستین (سرمایه‌دار بدنام آمریکایی و قاچاقچی جنسی) داشت و به دلیل نگرانی از رسوایی خود حاضر است هر کاری برای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) و کابینه این رژیم انجام دهد زیرا این اسناد در اختیار موساد قرار دارد.

این تحلیلگر لبنانی مقیم آلمان تصریح کرد: ترامپ اکنون مانند یک بازیچه در دستان موساد است. اکنون مردم آمریکا به خوبی دریافتند که چه کسی رئیس جمهور آنهاست؛ یک دیکتاتور خودکامه که بازیچه دست اسرائیل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل است.

رضوان قاسم با اشاره به تداوم اعتراضات مردم آمریکا علیه سیاست‌های کاخ سفید، گفت: بی تردید، فساد اخلاقی رئیس جمهوری آمریکا باعث ادامه اعتراضات مردم این کشور خواهد شد.

دموکرات‌ها اخیراً مجموعه‌ای از ایمیل‌های اپستین را منتشر کرده‌اند که در آن، نام ترامپ ذکر شده بود. جمهوری‌خواهان نیز هزاران سند مربوط به مکاتبات اپستین با دیگر چهره‌های برجسته را علنی کردند. کنگره آمریکا قانونی تصویب کرده که وزارت دادگستری را موظف می‌کند تمام اسناد مربوط به اپستین را تا پیش از کریسمس منتشر کند.

اسناد ارتباطات اپستین همچنان محور بحث‌های سیاسی در آمریکا است و اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، یکدیگر را متهم به ارتباط با شبکه قاچاق انسان این میلیاردر بدنام می‌کنند.

ترامپ در ابتدا با انتشار اسناد پرونده فساد اپستین، مخالف بود اما تحت فشار دموکرات‌ها و حتی برخی متحدان خود در حزب جمهوری‌خواه مجبور به امضای دستور انتشار این اسناد شد.

پیشتر، رسانه‌های آمریکا در گزارش‌های خود از ارتباط اپستین با سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی خبرداده بودند. برخی از تحلیلگران، شبکه قاچاق جنسی اپستین را دام موساد برای سیاستمداران آمریکایی ارزیابی کرده‌اند تا از اهرم رسوایی اخلاقی، بتواند آنها را وادار به حمایت بی قیدوشرط از رژیم اشغالگر کند.