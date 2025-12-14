به گزارش خبرگزاری مهر، سیانان در مطلبی نوشت: با نزدیک شدن به انتشار اسناد پرونده جفری اپستین (قاچاقچی جنسی)، یک نظرسنجی جدید نشان داد اکثریت آمریکاییها بر این باورند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جرایم این میلیاردر بدنام اطلاع داشته است.
نظرسنجی رویترز-ایپسوس نشان داد تنها ۱۸ درصد آمریکاییها معتقدند ترامپ خبر نداشته است.
این در حالی است که ۶۰ درصد آمریکاییها گفتهاند که ترامپ خبر داشته است. حتی در میان جمهوریخواهان، ۳۹ درصد بر این باور هستند که ترامپ احتمالاً از جرایم اپستین آگاه بوده است.
ترامپ تاکنون در پرونده اپستین به تخلف متهم نشده و خود هرگونه دخالت را رد کرده است، اما اظهارات گمراهکننده و موضع گیری های متناقض وی باعث شده بسیاری تصور کنند او چیزی برای پنهان کردن دارد.
سیانان نوشت: ایمیلهای اپستین نیز نشان میدهند ترامپ دستکم از علاقه او به دختران جوان مطلع بوده است.
این رسانه غربی افزود: حتی اگر شواهد محکمی علیه ترامپ وجود نداشته باشد، انتشار قریبالوقوع اسناد و تصاویر میتواند برای او به لحاظ سیاسی خطرناک باشد و بر محبوبیت و موقعیت سیاسی حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده تأثیر بگذارد.
نظر شما