روایت متحد سابق ترامپ از خشم او درباره انتشار پرونده یک قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، مارجوری تیلور گرین نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در مصاحبه با «سی‌بی‌اس» اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از امضای وی برای انتشار اسناد پرونده جفری اپستین قاچاقچی جنسی، به شدت عصبانی شده است.

این متحد سابق رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: با ترامپ در مورد پرونده‌های اپستین صحبت کردیم و او از اینکه، من این درخواست را امضا کردم، بسیار خشمگین شد.

گرین، هدفش از امضای انتشار اسناد پرونده اپستین را دفاع از حقوق زنان قربانی و روشن شدن حقیقت عنوان کرد و افزود: ترامپ مخالف انتشار آنها بود و معتقد بود که انتشار اسناد پرونده به مردم آسیب خواهد زد.

پیش‌تر ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود از انتشار این اسناد حمایت کرده بود، اما پس از ورود به کاخ سفید موضع خود را تغییر داد و از نمایندگان حزبش خواست تا به این درخواست ملحق نشوند. با این حال، گرین و چند جمهوری‌خواه دیگر از جمله توماس ماسی از کنتاکی، امضا کردند و باعث تغییر دوباره تصمیم ترامپ شدند تا قانون آزادی اسناد اپستین به تصویب برسد.

موضع‌گیری‌های گرین و فشار وی برای انتشار پرونده‌ها در حالی که ترامپ مخالف انتشار آنها بود، باعث تیره شدن روابط آنها شد.