محمد علی محمدی رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل پروندههای متعدد در حوزه آلودگی هوا، خاک و آبهای زیرزمینی خبر داد و گفت: دادگستری با رویکردی قاطع و مبتنی بر قانون، در دفاع از حقوق عامه به موضوعات زیستمحیطی ورود کرده است.
علی محمدی در ادامه با اشاره به آلودگی هوای ناشی از فعالیت برخی شرکتها بهویژه در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: در این زمینه مکاتبات لازم با اداره محیط زیست شهرستان ری انجام شده و مقرر است تمامی فعالیتها بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم رعایت الزامات قانونی، علیه واحدهای متخلف اعلام جرم خواهد شد.
وی افزود: بهمنظور بررسی آخرین وضعیت آلایندگی شرکتها، طی روزهای آینده جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط در دادگستری بخش کهریزک برگزار میشود.
رئیس حوزه قضائی بخش کهریزک با اشاره به پرونده نیروگاه برق حرارتی ری تصریح کرد: نشت گازوئیل از مخزن این نیروگاه موجب آلودگی قنات منطقه و خروج بخش قابل توجهی از آن از حیّز انتفاع شد که پس از بررسیهای کارشناسی و طی مراحل قضائی، در نهایت حکم یک سال حبس تعزیری برای مدیرعامل سابق نیروگاه صادر شد. این حکم بیانگر آن است که دادگستری در برخورد با آلایندهها و دفاع از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.
علی محمدی ادامه داد: در روستاهایی همچون مجیدآباد و قمصر نیز معضل پسماندهایی که بیش از ۲۵ سال موجب آزار مردم شریف باقرشهر و کهریزک شده بود، با همکاری و همت مشترک مسئولان برطرف شد و تأکید شده است که هیچگونه فعالیت مشابهی مجدداً شکل نگیرد و در صورت معرفی افراد متخلف از سوی اداره محیط زیست، واحدهای آلاینده پلمب خواهند شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته پروندههای متعددی در زمینه آلودگی هوا، خاک و آبهای زیرزمینی در شعب تخصصی تشکیل و رسیدگی شده است که نشان میدهد دادگستری بخش کهریزک رویکردی منفعل نداشته و هر جا نیاز به ورود و مداخله قضائی بوده، با قدرت، قاطعیت و قانونمداری اقدام کرده است.
