هشدار پایدار بودن آلودگی هوا در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی و آمارهای واصله از شاخص کیفیت هوای سازمان حفاظت از محیط زیست نشان می‌دهد که از امروز یکشنبه بازهم در استان سمنان شاهد کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.

به زبان ساده‌تر شرایط آلودگی هوا در استان سمنان به خصوص نواحی صنعتی و غربی این استان همچنان تداوم خواهد داشت. شاخص آلودگی در سه شهر استان سمنان شامل ایوانکی، گرمسار و سمنان در وضعیت هشدار قرار دارد.

شاخص‌های این سه شهر بیش از ۱۰۰ اعلام شده در صورتی که هوای سالم باید زیر ۵۰ شاخص باشد. همچنین کارشناسان هواشناسی استان سمنان، برای دو روز آینده جوی پایدار و افزایش غلطت غبار و آلاینده‌ها را در نواحی غربی و مناطق صنعتی پیش بینی کرده اند.

اداره کل هواشناسی استان سمنان همچنین اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش یابی، دمای هوا در این مدت تغییر محسوسی نخواهد داشت.

از روزهای سه شنبه و چهارشنبه سامانه کم فشار بارشی البته ضعیفی وارد استان سمنان خواهد شد که وزش باد و کاهش محسوس دمای هوا از آثار این سامانه کم فشار بارشی خواهد بود بیشترین میزان عملکرد این سامانه در نیمه شمالی و کوهستان‌های استان سمنان است.