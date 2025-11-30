چمران: خرید تاکسی برقی وظیفه شهرداری نبود اما انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص صورت‌های مالی شرکت کنترل کیفیت هوا قرائت شد. بر اساس این گزارش صورت‌های مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳، از منظر استانداردهای حسابداری، وضعیت مالی، عملکرد و جریان‌های نقدی را به صورت منصفانه نشان می‌دهد.

پس از قرائت گزارش حسابرسی، احمد صادقی، عضو شورا، با اشاره به بندهای تکلیفی این شرکت، تاکید کرد: با توجه به موارد مطرح شده در گزارش حسابرسی، از جمله عدم رعایت کامل قانون تجارت و مفاد اساسنامه، کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد می‌کند شرکت در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه مصوب فعالیت کند.

مهدی بابایی، عضو شورا با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصدی سیاهه انتشار، تاکید کرد: شهرداری تنها متولی این امر نیست و تأخیر در ارائه گزارش ناشی از عدم همکاری سایر دستگاه‌های مسئول است. شهرداری وظایف خود را انجام داده و باید از نهادهایی که ترک فعل کرده‌اند، مطالبه گری شود.

سید محمد آقامیری، دیگر عضو شورا نیز با اشاره به سه وظیفه شهرداری در حوزه آلودگی هوا گفت: گسترش پارک‌ها و بوستان‌ها، توسعه مراکز معاینه فنی، و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از جمله اقدامات مؤثر در کاهش آلودگی هواست. در این دوره، ۱۳۵ بوستان جدید احداث شده، مراکز معاینه فنی به‌روز شده‌اند، و بیش از ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان شده که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.

در ادامه مهدی چمران، رئیس شورا، با اشاره به موضوع موتورسیکلت‌های برقی اظهار داشت: شهرداری مسئول فروش موتورسیکلت نیست، بلکه شرکت‌های تولیدکننده باید در این زمینه اقدام کنند. شهرداری در خصوص خرید تاکسی‌های برقی نیز وظیفه‌ای نداشته، اما با توجه به امکان تأمین با قیمت مناسب، این اقدام صورت گرفته است؛ با این حال بسیاری از رانندگان توان خرید این وسایل را ندارند.