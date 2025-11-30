به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی ظهر یکشنبه در نطق میان‌دستور خود در صد و نود و هشتمین جلسه علنی شورا اظهار کرد: سی و نهمین نشست مشترک نمایندگان شورا، مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی که روز جمعه برگزار شد، با حضور گسترده مسئولان همراه بود و بخش‌هایی از مباحث آن از طریق رسانه‌ها منتشر شد، اما اهمیت اصلی این جلسات در تصمیماتی است که تنها با هم‌افزایی و پرهیز از نگاه بخشی قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به یکی از محورهای مهم این نشست افزود: ادامه رینگ چهارم یا همان حلقه حفاظتی باید بر اساس مصوبات کارشناسی از اراضی متعلق به راه‌آهن عبور کند، زیرا مسیرهای جایگزین نه از نظر ایمنی مناسب‌اند، نه از نظر اقتصادی توجیه دارند و حتی می‌توانند بار ترافیکی و زیست‌محیطی را در جهتی خلاف فلسفه ایجاد حلقه حفاظتی افزایش دهند. او خواستار همکاری جدی مجموعه راه‌آهن با مدیریت شهری شد تا این محور مهم که در شرایط آلودگی شدید هوای اصفهان اهمیت دوچندان دارد هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورا با اشاره به نقش آلاینده‌های متحرک در شرایط فعلی گفت: مطالعات دقیق نشان می‌دهد سهم این بخش در آلودگی هوا کم نیست و برای کاهش آن باید توسعه حمل‌ونقل عمومی و به‌ویژه مدهای پاک مانند مترو و ناوگان برقی با سرعت بیشتری پیش برود.

قربانی یادآور شد بخش‌هایی از این موضوع در جلسه جمعه مورد بررسی قرار گرفت و از تکرار آن خودداری می‌کند، اما تأکید دارد که این حوزه نیازمند تصمیم‌های فوری است.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به لزوم امتداد خط دو مترو اختصاص داد و افزود: توسعه این خط به سمت شرق شهر باید به‌صورت آنتنی از محور خیابان جی و منطقه خوراسگان عبور کرده و در نهایت به باغ رضوان برسد تا مجموعه‌هایی مانند نمایشگاه بین‌المللی، شهر رویاها و دیگر مراکز خدماتی و تفریحی زیر چتر حمل‌ونقل ریلی قرار گیرند.

به گفته وی، شرق اصفهان در حوزه دسترسی ریلی با ضعف جدی روبه‌روست و پیگیری‌های لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.

نایب‌رئیس شورای شهر در پایان تأکید کرد اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، تکمیل رینگ چهارم و توسعه حمل‌ونقل پاک سه ضرورت فوری اصفهان است که تنها با همکاری همه دستگاه‌ها می‌توان به نتیجه رساند.