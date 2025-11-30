‌کوهی: بارش و سرمای ناگهانی اردبیل را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، استان امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه) به ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی تحت تأثیر جریانات جنوبی قرار خواهد داشت. آسمان امروز (یکشنبه) کمی تا نیمهابری پیشبینی میشود و سرعت وزش باد جنوبی در برخی ساعات، نسبتاً شدید خواهد بود.
وی افزود: فردا (دوشنبه) با نفوذ سامانهی بارشی ضعیف و زودگذر به استان، ضمن افزایش سرعت وزش باد جنوبی در مناطق مرکزی و جنوبی، شاهد رگبار پراکندهی باران (و در ارتفاعات، رگبار پراکندهی برف) خواهیم بود. دمای هوا طی این دو روز روندی افزایشی دارد. همچنین در این بازهی زمانی، خیزش گرد و خاک محلی در برخی نواحی مستعد استان دور از انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از ظهر سهشنبه با تغییر جریانات جوی، جهت جریانها در استان به سمت شمالی تغییر کرده و کاهش محسوس دمای هوا به تدریج آغاز میشود. این جریانات شمالی از عصر سهشنبه با انتقال رطوبت از دریای خزر همراه خواهند بود که موجب افزایش ابرناکی، وزش باد شرقی نسبتاً شدید، تشکیل مه و در برخی مناطق بارش باران و برف میشود. بیشترین ناپایداریها از سهشنبه شب تا پنجشنبه شب در نوار شرقی استان و بهویژه در مناطق مجاور استان گیلان انتظار میرود.
وی گفت: کاهش دمای هوا در نواحی مرکزی و بهطور خاص جنوبی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاملاً محسوس خواهد بود و باعث استقرار هوای سرد پاییزی در این مناطق میشود. بنابراین به هم استانیهای ساکن این مناطق توصیه میشود در مصرف حاملهای انرژی، بهویژه گاز، صرفهجویی نمایند.
