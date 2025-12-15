به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اتان اردبیل صبح دوشنبه اعلام کرد: نقشههای هواشناسی حاکی از ورود یک سامانه بارشی فعال به استان اردبیل طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه است.
بر اساس این گزارش، این سامانه از حوالی ظهر روز سهشنبه فعالیت خود را آغاز کرده و بهتدریج تمامی مناطق استان را درگیر میکند. با توجه به تغییرات دمایی و نفوذ هوای سرد از عصر سهشنبه، بارشها در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان به شکل برف تغییر خواهد یافت.
بیشترین شدت بارشها در سطح استان، از بعدازظهر سهشنبه تا قبل از ظهر چهارشنبه مورد انتظار است. همچنین تداوم بارش برف، بهویژه در نوار شرقی استان، تا صبح پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
در همین راستا، اداره کل هواشناسی اردبیل تأکید کرد که در مقایسه با سایر مناطق، میزان بارشها در استان گیلان قابل توجه خواهد بود، اما در محدوده اردبیل، تمرکز اصلی بارش برف بر دامنه کوههای باغرو و شهرستان خلخال خواهد بود.
نظر شما