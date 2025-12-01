کوهی: وزش باد شدید و بارش باران و برف در اردبیل پیش بینی می شود

مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه جدیدترین پیشبینیهای هواشناسی، امروز (دوشنبه ۱۰ آذر) پدیده اصلی در بخشهای مرکزی و جنوبی استان، وزش باد، گاهی با شدت زیاد خواهد بود که به سبب آن، وقوع گردوغبار محلی محتمل است و در برخی ساعات، همراه با افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی افزود: روز سهشنبه (۱۱ آذر) آسمان بیشتر مناطق استان، صاف تا نیمهابر همراه با وزش باد پیشبینی میشود که به تدریج از بعدازظهر فردا با شدتگیری جریانهای خزری و ورود سامانه بارشی به استان، بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از ساعات پایانی روز فردا، همراه با وزش باد شرقی و افت دمای هوا، تشکیل مه، بارش نمباران و بارش پراکنده باران (گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق) به ویژه در نواحی شرقی استان و مناطق مجاور استان گیلان انتظار میرود که در ارتفاعات استان بارش برف پیشبینی میشود. این سامانه بارشی تا پایان روز چهارشنبه (۱۲ آذر) در سطح استان فعال خواهد ماند.
کوهی بیان کرد: از روز پنجشنبه با خروج تدریجی سامانه بارشی از استان، از میزان ابرناکی در مناطق مرکزی و جنوبی کاسته میشود، هرچند در ساعات آغازین صبح و شبها، تشکیل مه و کاهش دما همچنان ادامه خواهد داشت.
نظر شما