به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی در تشریح وضعیت جوی هوای استان اردبیل طی روزهای آینده اظهار کرد: با توجه به خروجی آخرین مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، از امروز شنبه ضمن تداوم پایداری جو، جهت جریانات جوی در استان تغییر خواهد کرد. وزش باد جنوبی که گاهی نسبتاً شدید است در مناطق مرکزی و جنوبی، روند افزایش دما را تقویت می‌کند.

وی افزود: طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه، نفوذ سامانه بارشی نسبتاً فعال به استان پیش‌بینی می‌شود که در اکثر مناطق موجب بارش باران خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: عمده بارش‌ها در نواحی مرکزی و جنوبی استان متمرکز است و در ارتفاعات، دامنه‌ها و حتی برخی نواحی کوهپایه‌ای اطراف کوه‌های سبلان و باغرو، بارش برف نیز انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۶ و ۱۷ آذر)، جریانات جنوبی تقویت شده و وزش بادهایی با سرعت شدید نیز انتظار می‌رود.

وی بیان کرد: کاهش دمای هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه محسوس نخواهد بود، اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، هوای نسبتاً سرد پاییزی، نواحی مرکزی و جنوبی استان و همچنین شهرستان‌های گرمی و انگوت را در بر خواهد گرفت.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به احتمال تغییر در نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، توصیه می‌شود هم‌استانی‌های عزیز، وضعیت تضعیف یا تقویت این سامانه بارشی را از طریق بولتن‌های روزانه آتی پیگیری کنند.