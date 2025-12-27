۵ بازار جدید میوه و تره بار در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین صد و نود و هفتمین پویش امید و افتخار با موضوع افتتاح ۵ بازار میوه و تره بار با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار، شهردار منطقه ۵ تهران و برخی از مدیران شهری صبح امروز برگزار شد.

مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در جمع با خبرنگاران در جریان افتتاح پنج بازار جدید میوه و تره‌بار در سطح شهر تهران، با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای این سازمان گفت: امروز خوشحال هستیم که با افتتاح پنج بازار میوه و تره‌بار در خدمت شهروندان تهرانی هستیم. از این پنج بازار، یک بازار جزو بازارهای قدیمی بوده که تخریب و نوسازی شده و چهار بازار دیگر در محلاتی احداث شده‌اند که پیش از این فاقد بازار میوه و تره‌بار بودند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان میادین، گسترش عادلانه خدمات در تمام محلات شهر تهران است، افزود:

سازمان میادین میوه و تره‌بار تلاش کرده است در تمامی محلاتی که فاقد بازار هستند، بازارهای جدید احداث شود تا چتر خدمات‌رسانی سازمان در همه محلات شهر تهران گسترده شود. این هدف در منطقه ۵ نیز با جدیت دنبال می‌شود و الحمدالله با همکاری مثبت شهرداری منطقه، تعاملات سازنده‌ای شکل گرفته که زمینه‌ساز توسعه بازارها در این منطقه شده است.

بختیاری‌زاده با اشاره به افتتاح بازار شهید صالحی در منطقه ۵ گفت: یکی از محلاتی که امروز از نعمت بازار میوه و تره‌بار برخوردار شده، محله مهران در منطقه ۵ است که با احداث بازار شهید صالحی، ساکنان این محله به‌صورت مستقیم از خدمات بازار بهره‌مند می‌شوند. همچنین بازار بهار که پیش از این فعال بود اما از نظر سازه‌ای شرایط مناسبی نداشت، تخریب و به‌طور کامل نوسازی شد و امروز شاهد افتتاح بنایی جدید و زیبا از این بازار هستیم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: در مجموع امروز دو بازار در منطقه ۵، دو بازار در منطقه ۲۰ و یک بازار در منطقه ۱۴ افتتاح می‌شود. بازار شهید شجاعی در منطقه ۱۴، بازار قشقایی و بازار ملک‌آباد در منطقه ۲۰ و همچنین بازار شهید صالحی و بازار بهار در منطقه ۵ جزو پروژه‌های امروز هستند.

وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ساخت این بازارها اظهار کرد: برای احداث و نوسازی این پنج بازار، مجموعاً حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. کاربری تمامی این بازارها صرفاً میوه و تره‌بار است و به‌صورت تخصصی برای ارائه خدمات در این حوزه طراحی شده‌اند.

بختیاری‌زاده با تأکید بر توجه سازمان به معماری ایرانی اسلامی در بازارهای جدید گفت: از میان بازارهای افتتاح‌شده، سه بازار با معماری ایرانی اسلامی طراحی و اجرا شده‌اند که شامل بازار بهار و بازار شهید صالحی در منطقه ۵ و بازار قشقایی در منطقه ۲۰ می‌شود. این نوع معماری علاوه بر زیبایی بصری، فضای مناسب‌تری برای شهروندان و بهره‌برداران ایجاد می‌کند و سطح خدمات‌دهی را ارتقا می‌دهد.

وی افزود: تا امروز حدود ۶ تا ۷ بازار با معماری ایرانی اسلامی در سطح شهر تهران افتتاح یا بازسازی شده‌اند و در پروژه‌هایی که شرایط محیطی و فنی اجازه دهد، تلاش می‌کنیم این الگوی معماری را اجرا کنیم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی سازمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ محله در شهر تهران باقی مانده که هنوز فاقد بازار میوه و تره‌بار هستند. تلاش ما این است که با تأمین زمین مناسب، در این محلات نیز بازار احداث شود، هرچند در برخی مناطق محدودیت‌هایی از نظر زمین وجود دارد، اما این موضوع همچنان در دستور کار سازمان قرار دارد.