به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سرپرست اداره بازرسی کارگزاران اعلام کرد با اجرای بسته‌ای از اصلاحات نظارتی در سال ۱۴۰۴، فرآیندهای کارگزاری‌ها، زیرساخت‌های حسابداری، سازوکارهای سجامی و ضوابط صدور مجوزها وارد مرحله جدیدی از بازآفرینی نظارتی شده است.

عباس معصومی گفت بخشی از کارمزدهای معاملاتی برای نخستین بار با هدف تقویت مدل‌های کسب‌وکار کارگزاری‌ها اصلاح و تصویب شده و دستورالعمل زیرساخت حسابداری کارگزاری‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و شرکت‌های نرم‌افزاری در حال اخذ مجوزهای لازم هستند.

او اعلام کرد اجرای جدی سجامی شدن مشتریان طبق مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس آغاز شده و از این پس هیچ خدمتی بدون ثبت اطلاعات سجامی ارائه نخواهد شد.

معصومی افزود بررسی اصلاح فرایند تسویه معاملات با اتاق پایاپای نیز با اخذ نظر کانون کارگزاران و فعالان بازار در حال پیشبرد است.

او گفت مقررات جدید در حوزه صدور مجوز دفاتر کارگزاری و کفایت سرمایه تدوین شده و بخشی از آن به‌زودی در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس تعیین‌تکلیف خواهد شد.

سامانه جامع؛ پایان پراکندگی داده‌ها

معصومی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته گفت تا سال ۹۸ تعدد بانک‌های اطلاعاتی موجب موازی‌کاری و بروز خطا بود و یک‌پارچه‌سازی داده‌ها سال‌ها معطل مانده بود. اکنون سامانه جامع با تجمیع و به‌روزرسانی داده‌های کارکنان و اشخاص وابسته، مبنایی قابل اتکا برای صدور مجوزها و مدیریت ریسک اعتباری فراهم می‌کند.

اتصال اعتبارگیری به سامانه جدید

به گفته او کمیته پایش ریسک بازار مصوب کرده کارکنان و اشخاص وابسته شرکت‌های کارگزاری در صورت ثبت و تأیید اطلاعات در سامانه جامع می‌توانند از تسهیلات اعتباری تحت چارچوب مشخص بهره‌مند شوند.

معصومی تأکید کرد راه‌اندازی سامانه جامع، گامی اساسی برای حذف سامانه‌های جزیره‌ای، کاهش موازی‌کاری و تقویت نظارت هوشمند است و با اجرای این اصلاحات، آینده حرفه‌ای بازار سرمایه شفاف‌تر و کم‌ریسک‌تر خواهد بود.