اصلاحات نظارتی تازه در شرکت‌های کارگزاری‌

سرپرست اداره بازرسی کارگزاران از آغاز اجرای بسته اصلاحات نظارتی سال۱۴۰۴ در کارگزاری‌ها خبر داد بسته‌ای که شامل اصلاح کارمزدها، سجامی‌سازی کامل مشتریان و به‌روزرسانی زیرساخت‌های حسابداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سرپرست اداره بازرسی کارگزاران اعلام کرد با اجرای بسته‌ای از اصلاحات نظارتی در سال ۱۴۰۴، فرآیندهای کارگزاری‌ها، زیرساخت‌های حسابداری، سازوکارهای سجامی و ضوابط صدور مجوزها وارد مرحله جدیدی از بازآفرینی نظارتی شده است.

عباس معصومی گفت بخشی از کارمزدهای معاملاتی برای نخستین بار با هدف تقویت مدل‌های کسب‌وکار کارگزاری‌ها اصلاح و تصویب شده و دستورالعمل زیرساخت حسابداری کارگزاری‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و شرکت‌های نرم‌افزاری در حال اخذ مجوزهای لازم هستند.

او اعلام کرد اجرای جدی سجامی شدن مشتریان طبق مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس آغاز شده و از این پس هیچ خدمتی بدون ثبت اطلاعات سجامی ارائه نخواهد شد.

معصومی افزود بررسی اصلاح فرایند تسویه معاملات با اتاق پایاپای نیز با اخذ نظر کانون کارگزاران و فعالان بازار در حال پیشبرد است.

او گفت مقررات جدید در حوزه صدور مجوز دفاتر کارگزاری و کفایت سرمایه تدوین شده و بخشی از آن به‌زودی در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس تعیین‌تکلیف خواهد شد.

سامانه جامع؛ پایان پراکندگی داده‌ها

معصومی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته گفت تا سال ۹۸ تعدد بانک‌های اطلاعاتی موجب موازی‌کاری و بروز خطا بود و یک‌پارچه‌سازی داده‌ها سال‌ها معطل مانده بود. اکنون سامانه جامع با تجمیع و به‌روزرسانی داده‌های کارکنان و اشخاص وابسته، مبنایی قابل اتکا برای صدور مجوزها و مدیریت ریسک اعتباری فراهم می‌کند.

اتصال اعتبارگیری به سامانه جدید

به گفته او کمیته پایش ریسک بازار مصوب کرده کارکنان و اشخاص وابسته شرکت‌های کارگزاری در صورت ثبت و تأیید اطلاعات در سامانه جامع می‌توانند از تسهیلات اعتباری تحت چارچوب مشخص بهره‌مند شوند.

معصومی تأکید کرد راه‌اندازی سامانه جامع، گامی اساسی برای حذف سامانه‌های جزیره‌ای، کاهش موازی‌کاری و تقویت نظارت هوشمند است و با اجرای این اصلاحات، آینده حرفه‌ای بازار سرمایه شفاف‌تر و کم‌ریسک‌تر خواهد بود.

