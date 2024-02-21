به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر یکی از بهترین روش‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس خرید صندوق است. اما برخی از سرمایه‌گذاران که قصد کسب سود بیشتری را دارند خرید صندوق‌های اهرمی را ترجیح می‌دهند.

صندوق اهرمی گروه مالی کاریزما از بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی است. اگر شما هم قصد خرید این صندوق‌ها را دارید، بهتر است ابتدا انواع صندوق‌های اهرمی کاریزما را بشناسید و با نحوه عملکرد آن‌ها آشنا شوید. در ادامه با ما همراه باشید تا این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهیم.

صندوق اهرمی چیست؟

صندوق اهرمی به صندوقی گفته می‌شود که با استفاده از اهرم کار می‌کند. به این ترتیب نسبت به صندوق‌های معمولی سوددهی بیشتری دارد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند با اهرم درصد ریسک صندوق را افزایش دهند و به این ترتیب در صورت روند مثبت بازار سود بیشتری هم بگیرند. این روش سرمایه‌گذاری بیشتر برای افراد با ریسک‌پذیری بالا مناسب است که می‌خواهند در روندهای صعودی بازار، سودی بیشتر از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دریافت کنند.

اگر می‌خواهید صندوق‌های اهرمی را خریداری کنید، در ابتدا بهتر است دانش خود را نسبت به بازار بورس افزایش دهید. سپس باید بهترین صندوق اهرمی در بازار را پیدا کرده و برای خرید آن اقدام کنید.

معرفی صندوق اهرمی کاریزما

کاریزما یک گروه مالی در ایران است که روش‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاری به متقاضیان ارائه می‌دهد. یکی از این روش‌های سرمایه‌گذاری، صندوق اهرمی کاریزما است.

انواع واحدهای صندوق اهرمی کاریزما

واحدهای صندوق‌های اهرمی کاریزما انواع مختلفی دارند تا هر فرد با هر میزان ریسک‌پذیری بتواند بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. در ادامه انواع واحدهای صندوق اهرمی کاریزما را به شما معرفی می‌کنیم تا بتوانید برای خرید آن‌ها تصمیم بگیرید:

واحدهای عادی صندوق اهرمی کاریزما

واحدهای ممتاز صندوق اهرمی کاریزما

واحدهای عادی صندوق اهرمی کاریزما

واحدهای عادی صندوق اهرمی کاریزما همان‌طور که از نامشان پیداست به سرمایه‌گذاران عادی و افرادی که ریسک پذیری بالایی ندارند پیشنهاد می‌شود. این صندوق‌ها معمولاً سود کمتری دارند، اما ریسک آن‌ها هم پایین است و عملاً سرمایه‌گذاران با خرید این صندوق‌ها ضرر نخواهند کرد. جالب است بدانید که واحدهای عادی صندوق اهرمی مبتنی بر صدور و ابطال هستند.

سود این صندوق‌ها تقریباً ۲۷ الی ۳۰ درصد در سال است و اگر به این میزان سود راضی هستید بهتر است همین صندوق را خریداری کنید. شما می‌توانید هر وقت که خواستید واحدهای صندوق اهرمی عادی را خرید و فروش کنید. برای انجام این کار باید به سایت کاریزما بروید و معاملات خود را انجام دهید.

واحدهای ممتاز صندوق اهرمی کاریزما

واحدهای ممتاز صندوق اهرمی کاریزما برخلاف واحدهای عادی ریسک بالایی دارند. البته خوبی این صندوق‌ها سود زیاد آن‌هاست. این واحدها برای افرادی که حرفه‌ای هستند و دانش بازار را دارند بسیار مناسب‌اند.

درست است که ریسک این صندوق‌ها بالاست، اما اگر زمان خرید و فروش آن‌ها را با تحلیل بازار بفهمید، ممکن است بتوانید تا ۵۰ درصد هم سود کنید. شاید فکر کنید که سرمایه‌گذاری با سود ۵۰ درصد و بیشتر، در بازار بورس ایران غیرممکن است، اما با خرید صندوق‌های واحد ممتاز کاریزما می‌توانید به این میزان سود هم برسید، البته به شرطی که دانش انجام معاملات در بازار را داشته باشید. توجه داشته باشید که صندوق‌های ممتاز خودشان به دو نوع تقسیم می‌شوند:

واحدهای ممتاز خاص: این واحدها معمولاً برای سهامداران و موسسان صندوق هستند و فقط این افراد امکان خرید و فروش آن‌ها را دارند.

واحدهای ممتاز عام: این واحدها برای عموم مردم هستند و در بازار بورس معامله می‌شوند. برای خرید و فروش این واحدها باید سجامی شوید و کد بورسی هم دریافت کنید.

مزایای صندوق اهرمی کاریزما

دارای دو واحد مبتنی بر صدور و ابطال و قابل معامله

مناسب برای افراد ریسک پذیر و ریسک گریز

امکان کسب بازدهی بالا

امکان سرمایه‌گذاری با پول کم

چگونه واحدهای صندوق اهرمی کاریزما را خریداری کنیم؟

قبل از خرید هرگونه صندوق و سهام در بازار بورس بهتر است در مورد این بازار اطلاعات بیشتری به دست بیاورید. شما می‌توانید با مراجعه به سایت کاریزما لرنینگ در مورد معاملات به‌صورت کاملاً رایگان آموزش ببینید. برای خرید واحدهای عادی و ممتاز صندوق اهرمی کاریزما می‌توانید به کاریزما لرنینگ این گروه مالی مراجعه کنید. شما باید در این قسمت «شروع کنیم» را انتخاب کرده و در سایت ثبت‌نام کنید.

بعد از ثبت نام خیلی راحت می‌توانید صندوق مورد نظر خود را خریداری کنید. نکته‌ای که وجود دارد، خرید واحدهای ممتاز عام کاریزما است. این واحدها در تابلوی معاملات بورس ایران خرید و فروش می‌شوند؛ بنابراین اگر قصد خرید این صندوق‌ها را داشته باشید، باید کد بورسی بگیرید. در ادامه مراحل دریافت کد بورسی را برای شما بیان می‌کنیم.

نحوه دریافت کد بورسی برای خرید انواع واحدهای صندوق اهرمی کاریزما

برای اینکه بتوانید صندوق اهرمی کاریزما را خریداری کنید، باید کد بورسی داشته باشید. کد بورسی یک شناسه ۸ رقمی است که از سه حرف و پنج عدد تشکیل می‌شود. برای دریافت این کد مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

۱. ثبت‌نام در سامانه سجام

در مرحله اول باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنید. سجام یا سامانه جامع اطلاعات مشتریان به منظور جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شده است. برای انجام این کار به سایت Sejam بروید و ثبت‌نام را انجام دهید.

۲. احراز هویت

بعد از اینکه در سجام ثبت نام کردید یک کد پیگیری ۱۰ رقمی دریافت می‌کنید. شما باید با این کد و مدارک شناسایی و سیم کارتی که به نام خودتان باشد به دفاتر پیشخوان دولت بروید و مراحل احزار هویت را انجام دهید.

۳. دریافت کد بورسی

بعد از اینکه احراز هویت شدید کد بورسی به شما تعلق می‌گیرد. برای انجام معاملات در بازار بورس باید در یک کارگزاری عضو شوید.

۴. عضویت در کارگزاری

بعد از اینکه احراز هویت شدید، باید یک کارگزاری معتبر پیدا کنید و در آن عضو شوید. بعد از عضویت و دریافت نام کاربری و رمز عبور می‌توانید در اپلیکیشن یا سایت کارگزاری برای خرید صندوق اهرمی ممتاز عام کاریزما اقدام کنید. همچنین امکان خرید واحدها عادی این صندوق از طریق پنل کاربری کاریزما مهیاست.

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