۱۵ تن چوب جنگلی قاچاق در نوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده های طبیعی به منظور حفظ منابع طبیعی، ماموران انتظامی پاسگاه سیسنگان این فرماندهی با انجام گشت انتظامی در حوزه استحفاظی به کارگاه نجاری چوب جنگلی مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی با همکاری عوامل منابع طبیعی و اخذ دستورات قضایی در بازدید از کارگاه مذکور ۱۵ تن چوب جنگلی قاچاق از نوع صنوبر و توسکا کشف و محصولات قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در پایان با اشاره به اینکه قطع درختان جنگلی، به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی در پی دارد از شهروندان خواست: در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از چوب مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.