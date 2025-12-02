کشف ۱۱ تن چوب قاچاق در سنقروکلیایی توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، امید غلامی‌راد فرمانده انتظامی سنقروکلیایی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی در جریان اجرای طرح کنترل خودروهای عبوری در ورودی شهر به یک دستگاه کامیون حامل بار چوب مشکوک شدند.

وی گفت: رفتار راننده و نحوه بارگیری محموله موجب ظن اولیه مأموران شد و خودرو بلافاصله برای بررسی بیشتر متوقف شد.

به گفته فرمانده انتظامی، مأموران پس از انجام اقدامات قانونی و بازرسی کامل خودرو، موفق به کشف ۱۱ تن چوب قاچاق شدند. بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش این محموله حدود یک میلیارد ریال برآورد شده است.

غلامی‌راد اعلام کرد این چوب‌ها فاقد هرگونه اسناد معتبر حمل و برداشت بوده و تخلف در چارچوب قاچاق منابع طبیعی محرز است.

وی افزود: کشف این محموله بخشی از اقدامات مستمر پلیس در مقابله با برداشت و حمل غیرمجاز چوب است؛ اقدامی که به گفته او نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان سنقر و کلیایی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام سودجویانه در حوزه منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

غلامی‌راد گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به دستگاه قضائی معرفی شد تا روند رسیدگی و صدور حکم قانونی انجام گیرد. وی افزود اقدامات تکمیلی درباره منشأ برداشت و مقصد ارسال محموله نیز در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد.

فرمانده انتظامی سنقروکلیایی در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به قاچاق چوب، تخریب جنگل و حمل غیرمجاز منابع طبیعی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پلیس بتواند در کوتاه‌ترین زمان با متخلفان برخورد کند.