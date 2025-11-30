به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۵ آذر ۱۴۰۴، سهم حقیقیها، حقوقیها و صندوقهای سهامی به ترتیب ۳۹۴ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال (۷۰.۱ درصد)، ۶۴ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال (۱۱.۴ درصد) و ۳۲ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال (۵.۷ درصد) بود.
در هفته یادشده تعداد سهامداران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۳۸۷ هزار و ۶۳۲ نفر بود که به تفکیک ۳۸۶ هزار و ۱۷۸ نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و ۴۵۴ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. محصولات شیمیایی ۲. فلزات اساسی ۳. فرآوردههای نفتی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۶ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.
