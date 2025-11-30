  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۳۸۸ هزار کد فراتر رفت

گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان می‌دهد تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۳۸۸ هزار کد فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۵ آذر ۱۴۰۴، سهم حقیقی‌ها، حقوقی‌ها و صندوق‌های سهامی به ترتیب ۳۹۴ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال (۷۰.۱ درصد)، ۶۴ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال (۱۱.۴ درصد) و ۳۲ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال (۵.۷ درصد) بود.

در هفته یادشده تعداد سهام‌داران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضه‌های اولیه) ۳۸۷ هزار و ۶۳۲ نفر بود که به تفکیک ۳۸۶ هزار و ۱۷۸ نفر شامل سهام‌داران حقیقی و یک هزار و ۴۵۴ نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.

در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. محصولات شیمیایی ۲. فلزات اساسی ۳. فرآورده‌های نفتی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.

آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۶ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.

کد خبر 6673229
علی فروزانفر

برچسب‌ها

    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      بیچاره کرده ما را

