به گزارش خبرگزاری مهر، براساس دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، در هفته کاری منتهی به ۱۶ مهر، ارزش معاملات سهام در بازار سرمایه به تفکیک سه گروه اصلی شامل حقیقیها، حقوقیها و صندوقهای سهامی اعلام شد.
مطابق این گزارش، سهم حقیقیها از ارزش کل معاملات برابر با ۴۹۶ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال (معادل ۶۷ درصد)، سهم حقوقیها برابر ۹۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال (۱۲.۷ درصد) و سهم صندوقهای سهامی معادل ۶۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال (۸.۶ درصد) بوده است.
همچنین در این بازه زمانی، تعداد کل سهامداران فعال بازار – بدون احتساب کدهای مشارکتکننده در عرضههای اولیه – ۲۶۳ هزار و ۶۵۱ نفر ثبت شد که از این میان ۲۶۲ هزار و ۱۶۷ نفر حقیقی و یکهزار و ۴۸۴ نفر حقوقی بودند.
گزارش سازمان بورس نشان میدهد در هفته منتهی به ۱۶ مهر، سه صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و خودروسازی بیشترین گردش معاملاتی بازار را به خود اختصاص دادهاند و در مجموع ۳۷ درصد ارزش کل معاملات را شامل شدهاند.
در ماههای اخیر، ترکیب معاملات بازار سهام نشاندهنده بازگشت تدریجی سرمایهگذاران حقیقی به صنایع بزرگ و صادراتمحور بوده است. رشد نرخ ارز نیمایی، افزایش انتظارات تورمی و بهبود چشمانداز سودآوری شرکتهای فلزی و پتروشیمی، از عوامل اصلی افزایش سهم حقیقیها در گردش نقدینگی بازار عنوان میشود.
نظر شما