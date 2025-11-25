سهامداران فعال در حال بازگشت به میدان بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که در هفته کاری منتهی به ۲۸ آبان، سهم حقیقیها، صندوق توسعه و تثبیت بازار و حقوقی به ترتیب ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال (۶۹.۶ درصد)، ۶۷ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال (۱۲.۴ درصد) و ۳۴ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال (۶.۳ درصد) بود.
در هفته یادشده تعداد سهامداران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۵۶۶ هزار و ۱۶۲ نفر بود که به تفکیک ۵۶۴ هزار و ۶۳۲ نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و ۵۳۰ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. بانکها ۲. فلزات اساسی ۳. محصولات شیمیایی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۲۹ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.
