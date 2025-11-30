ماشین شستشوی انسانی عرضه شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستگاه نخستین بار در نمایشگاه جهانی اوزاکا در سال جاری میلادی رونمایی شد. اکنون مشتریان ژاپنی می‌توانند آنها را به طور رسمی بخرند.

این ماشین مانند یک اسپا اتوماتیک نوآورانه عمل می‌کند و سرتاپای کاربر خود را در چند دقیقه شتسشو دهد. کاربران می‌توانند وارد دستگاه شوند و در صندلی راحتی بنشینند.

هنگامیکه در دستگاه بسته می‌شود، ماشین با استفاده از میکروحباب ها آنها را می‌شوید. این ماشین همچنین حباب‌ها را می‌شوید و کاربر خود را خاموش می‌کند. تمام این اعمال زمانی انجام می‌شود که که یک موسیقی آرام بخش برای وی پخش می‌شود.

کل این فرایند ۱۵ دقیقه طول می‌کشد. جالب آنکه کانسپت این دستگاه نخستین بار در نمایشگاه اوزاکا ۱۹۷۰ ظاهر شد.

این دستگاه که شبیه یک غلاف است ۲.۵ متر طول، یک متر عرض و ۲.۶ متر ارتفاع دارد. به همین دلیل بیشتر افراد به راحتی داخل آن جای می‌گیرند. شستشو با این ماشین با استفاده از حباب‌های ریزی انجام می‌شود که قادر به نفوذ به منافذ هستند و گردو خاک، روغن و سلول‌های مرده را پاک می‌کنند.

حسگرهای داخل این غلاف علائم حیاتی کاربر را رصد می‌کنند تا از غش کردن، ترسیدن یا چالش‌های پزشکی وی جلوگیری کنند. قیمت این دستگاه جالب ۶۰ میلیون ین معادل ۳۸۵ هزار دلار است.