گجتی که درمان زخم را ۲۵ درصد سریع تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک دستگاه آزمایشی جدید سرعت درمان را تا ۲۵ درصد تسریع می‌کند و از یک دوربین متصل به رایانه برای تعیین آنکه چه زمان با برق به زخم‌ها شوک دهد یا داروها به آنها برساند، استفاده می‌کند.

پروفسور مارکو رولاندی و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا سانتا کروز این گجت هوش مصنوعی به نام a-Heal را ابداع کرده اند. این دستگاه شامل یک دوربین فلورسنت کوچک برای عکسبرداری از زخم، یک حلقه شامل ۱۲ ال ای دی برای نور دهی و الکترودهایی برای تحریک الکتریکی محل زخم و همچنین مخازن و محرک‌های بیوالکترونیک برای ذخیره سازی و انتقال داروی مایع به محل زخم است.

هنگامیکه این گجت در محل قرار می‌گیرد و فعال می‌شود، هر دو ساعت یک بار از زخم عکس می‌گیرد و آنها را به طور بی سیم به رایانه‌ای در نزدیکی منتقل می‌کند. یک عامل هوش مصنوعی روی رایانه عکس‌ها را تحلیل می‌کند و وضعیت فعلی درمان زخم‌ها را با وضعیت آنها در حالت ایده آل مقایسه می‌کند.

اگر مشخص شود زخم با سرعت کافی درمان نمی‌شود، عامل هوشمند به دستگاه دستور می‌دهد یک میدان الکتریکی در محل زخم ایجاد کند که باعث افزایش حرکت سلول‌ها به سمت بسته شدن زخم می‌شود یا دوزی از دارو را تزریق کند. در آزمایشی که اخیراً روی خوک‌ها و طی ۲۲ روز انجام شد، داروی مذکور، یک مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین به نام فلوکستین بود که با کاهش التهاب، سرعت بسته شدن بافت زخم را افزایش می‌دهد.

زخم خوک‌ها در نتیجه این روش ترکیبی ۲۵ درصد سریع‌تر از گروه کنترل درمان شد. کارشناسان امیدوارند این فناوری در مناطق دور افتاده که بیماران به واحدهای پزشکی مدرن دسترسی ندارند، کارآمد باشد.