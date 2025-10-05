عصای سفید نابینایان هوشمند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هرچند عصای سفید برای افراد نابینا کارآمد است، اما قابلیت تعامل ندارد اما دستگاه «گلاید» به نظر می رسد این ویژگی را داشته باشد و می تواند کاربران نابینا را به طور کلامی و فیزیکی در خیابان های شهر راهنمایی کند.

استارت آپ گلایدنس در سیاتل گلاید را توسعه می دهد که یک عصای سفید با چرخ است. این عصا دو چرخ لاستیکی ۷.۵ اینچی و سپری در جلو و پشت و همچنین دسته ای با قابلیت تنظیم طول دارد.

یکی از اجزای الکترونیک آن دوربین عمق سنج استریواسکوپ با برد ۱۵ متر، حسگرهای برد نزدیک برای ردیابی موانع و همچنین سقوط، یک بلندگو و میکروفون داخلی در کنار واحد بازخورد لمسی و دکمه های کنترل در دسته است. می توان از این دسته در حالت های ناوبری هدایت شده و آزاد، استفاده کرد.

عصا در حالت هدایت شده می تواند به طور کلامی و از طریق گوگل مپز یا یک نقشه از پیش برنامه ریزی شده که کاربر آن را برای ردیابی مسیر پیاده روی آموزش می دهد، فرد نابینا را راهنمایی کند. عصا در حالت آزاد فقط کاربر را ایمن نگه می دارد و به طور مستقیم حرکت می کند تا افراد بتوانند به طور مستقل در خیابان راه بروند. در حال حاضر عصا برای استفاده در حالت آزاد توسعه یافته است.

به طور معمول چرخ ها به طور آزادانه می چرخند تا کاربر بتواند سرعت پیاده روی اش را تنظیم کند. هنگامیکه کاربر باید به سمت چپ یا راست بپیچد، چرخ ها به سمت مورد نظر حرکت می کنند. همچنین چرخ ها دارای ترمز هستند. در کنار این موارد گلاید هشدارهای کلامی و حسی برای پیچ ها و توقف های پیشرو فراهم می کند و درباره موانع در مسیر و بالای سر هشدار می دهد.

مهم‌تر اینکه، سیستم دوربین و بینایی ماشینی این دستگاه قادر به شناسایی اشیایی مانند درها، خط عابر پیاده، آسانسورها و پله‌ها است. کاربران هنگام مواجهه با موانعی مانند پله‌ها، به سادگی دستگاه گلاید را برداشته و حمل می‌کنند. وزن این دستگاه حدود ۳.۵ کیلوگرم اعلام شده است. باتری آن با یک بار شارژ می‌تواند بیش از شش ساعت استفاده مداوم را تامین کند.