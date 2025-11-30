به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا ظهر یکشنبه در همایش مشترک خادمیاران رضوی و فعالان فرهنگی بهاباد در سخنانی با گرامی‌داشت یاد شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم و تبریک هفته بسیج، بسیج را نهادی برآمده از دل ایمان و مردم توصیف کرد که در همه صحنه‌ها حضوری مؤمنانه و سازنده دارد.

وی با اشاره به نقش آفرینی بسیج در عرصه‌های فرهنگی، علمی و خدمت‌رسانی، خطاب به حاضرین تأکید کرد: امروز خادمیاران و فعالان فرهنگی، ادامه‌دهندگان راه همان مجاهدان دیروز هستند.

این پیشکسوت دفاع مقدس افزود: خادمیاران رضوی در سراسر کشور، به عنوان سفیران فرهنگ رضوی، تلاش می‌کنند تا پیام مهر، خدمت و کرامت امام رضا (ع) را به اقشار مختلف جامعه برسانند.

یکتا در ادامه به نقش بسیجیان در عرصه‌های محرومیت‌زدایی، آموزش، بهداشت، فرهنگ و رسانه اشاره کرد و گفت: بسیجیان با همان روحیه‌ای که در دوران دفاع مقدس از جان خود گذشتند، امروز نیز در این عرصه‌ها فعال و پرتلاش هستند.

وی در پایان با اشاره به میراث گران‌بهای شهیدان، خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به مردم و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، میراث شهیدان است و تداوم این راه بر دوش خادمیاران رضوی، بسیجیان و فعالان فرهنگی است که با ایمان، عقلانیت و عشق به ولایت، راه شهیدان را ادامه می‌دهند.

این همایش، صحنه‌ای از همدلی و هم‌افزایی میان نیروهای انقلابی و فرهنگی شهرستان بهاباد بود.