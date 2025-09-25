بسیجیان فعال در عرصه امنیت شهرستان گرمه تجلیل شدند

سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیجیان در طول تاریخ شکل‌گیری این شجره طیبه نشان داده‌اند که هر جا نظام مقدس جمهوری اسلامی به کمک نیاز داشته است، بدون چشم‌داشت و خالصانه در خدمت بوده‌اند.

وی افزود: به همین منظور، در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس و به پاس مجاهدت‌های بسیجیان در عرصه برقراری امنیت، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، مأموریت‌های جنوب شرق کشور و همچنین پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس، از ۳۰ نفر از بسیجیان فعال گرمه تقدیر شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه بیان کرد: هدف از برگزاری این همایش، ارج نهادن به فعالیت‌های خالصانه بسیجیان و کمک به ارتقای امنیت مردم‌پایه است.