  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

بسیجیان فعال در عرصه امنیت شهرستان گرمه تجلیل شدند

بسیجیان فعال در عرصه امنیت شهرستان گرمه تجلیل شدند

بجنورد- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه گفت: ۳۰ نفر از بسیجیان فعال در عرصه امنیت و پیشکسوتان دفاع مقدس در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس تجلیل شدند.

سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیجیان در طول تاریخ شکل‌گیری این شجره طیبه نشان داده‌اند که هر جا نظام مقدس جمهوری اسلامی به کمک نیاز داشته است، بدون چشم‌داشت و خالصانه در خدمت بوده‌اند.

وی افزود: به همین منظور، در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس و به پاس مجاهدت‌های بسیجیان در عرصه برقراری امنیت، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، مأموریت‌های جنوب شرق کشور و همچنین پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس، از ۳۰ نفر از بسیجیان فعال گرمه تقدیر شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرمه بیان کرد: هدف از برگزاری این همایش، ارج نهادن به فعالیت‌های خالصانه بسیجیان و کمک به ارتقای امنیت مردم‌پایه است.

کد خبر 6601834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها