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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

آغاز استعدادیابی ورزشی مدارس استثنایی کردستان با ترویج پارابدمینتون

آغاز استعدادیابی ورزشی مدارس استثنایی کردستان با ترویج پارابدمینتون

سنندج- رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از آغاز استعدادیابی ورزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در این استان با ترویج پارابدمینتون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از آغاز طرح استعدادیابی ورزشی در مدارس استثنایی این استان خبر داد و افزود: به منظور شناسایی و شکوفایی توانمندی‌های ورزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، استعدادیابی در رشته پارابدمینتون با هدف طراحی نظام جامع استعدادیابی ورزشی آغاز شده است.

وی گفت: این مسابقات ویژه دانش‌آموزان با معلولیت‌های جسمی حرکتی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول پیش حرفه‌ای و متوسطه دوم کار دانش خاص در حال برگزاری است.

وی افزود: این برنامه‌ها در مدارس استثنایی استان از جمله مدارس گل‌ها، توحید، پارسا، توکل و نوآوران در شهرستان‌ها برگزار شده و به زودی در سایر شهرستان‌ها و مناطق تابعه استان نیز ادامه خواهد یافت.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان در خصوص اهداف این طرح گفت: شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه باعث تشکیل پرونده رشدی و ورزشی برای آنان می‌شود که در نهایت این استعدادها به فدراسیون‌ها و کانون‌های ورزشی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت بدنی در برنامه‌های آموزشی این قشر گفت: مهارت‌آموزی بدنی در تمامی دوره‌های تحصیلی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از اهداف برنامه هفتم توسعه است و این برنامه نه تنها به سلامت جسمی آنان کمک می‌کند، بلکه موجب بهبود سلامت روانی و اجتماعی آن‌ها نیز می‌شود.

خانی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: ورزش می‌تواند به روحیه و یادگیری این دانش‌آموزان کمک کند و آثار منفی ناشی از معلولیت را کاهش دهد.

وی افزود: ورزش به این دانش‌آموزان این فرصت را می‌دهد که مهارت‌های زندگی را بیاموزند، به جامعه راه یابند و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در پایان اظهار داشت: ورزش بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های آموزشی مدارس با نیازهای ویژه است و باعث تأمین سلامتی، نشاط و تعادل هیجانی دانش‌آموزان می‌شود و امیدواریم که این طرح‌ها موجب ایجاد زندگی سالم و فعال برای این دانش‌آموزان در آینده شود.

گفتنی است؛ کمیته پارابدمینتون با هدف توسعه ورزش در میان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از مرداد ماه ۱۴۰۴ در کردستان راه‌اندازی شده و ریاست این کمیته بر عهده اقبال خانی است که با حکم رئیس هیأت بدمینتون استان منصوب شده است.

کد مطلب 6650092

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