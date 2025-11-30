خط و نشان تل آویو برای الجولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم،، یک منبع امنیتی عالیرتبه صهیونیستی برای دمشق خط و نشان کشید.
یک منبع ارشد امنیتی صهیونیستی گفت: نیروهای مرتبط با «احمد الشرع» به احتمال زیاد در حادثهای که منجر به زخمی شدن تعدادی از نظامیان اسرائیلی در بیت جن در حومه دمشق شد، دست داشتهاند. سوریه آنقدر بیثبات است که نمیتواند هیچ توافق امنیتی را پیش ببرد.
این منبع ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شد: وجود این تهدید، دلیل اصرار اسرائیل برای عدم خروج از مناطق تحت کنترل خود به ویژه در جبل الشیخ است. موضع اسرائیل مبنی بر اینکه هیچ عقبنشینی کاملی یا تک مرحله ای قطعاً در کار نخواهد بود، یک موضع کاملاً شفاف است.
نظر شما