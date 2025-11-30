  1. بین الملل
خط و نشان تل آویو برای الجولانی

یک منبع امنیتی صهیونیستی در پی حمله رژیم صهیونیستی به روستای «بیت جن» در حومه دمشق و زخمی شدن تعدادی از نظامیان این رژیم برای الجولانی خط و نشان کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم،، یک منبع امنیتی عالیرتبه صهیونیستی برای دمشق خط و نشان کشید.

یک منبع ارشد امنیتی صهیونیستی گفت: نیروهای مرتبط با «احمد الشرع» به احتمال زیاد در حادثه‌ای که منجر به زخمی شدن تعدادی از نظامیان اسرائیلی در بیت جن در حومه دمشق شد، دست داشته‌اند. سوریه آنقدر بی‌ثبات است که نمی‌تواند هیچ توافق امنیتی را پیش ببرد.

‌این منبع ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شد: وجود این تهدید، دلیل اصرار اسرائیل برای عدم خروج از مناطق تحت کنترل خود به ویژه در جبل الشیخ است. موضع اسرائیل مبنی بر اینکه هیچ عقب‌نشینی کاملی یا تک مرحله ای قطعاً در کار نخواهد بود، یک موضع کاملاً شفاف است.

    • احمد IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 1
      پاسخ
      این یه دعوای زرگری
    • حسن بابایی IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 1
      پاسخ
      سلام ، واقعآ شرم آور است ، دولت مردان عربی سرشون را کردن توی برف، فکر میکنن کسی نمیبندشون ، دیگه از این شفاف تر ، لبنان را نابود کرد ،بعد از آتش بس بیش از ده هزاربار تجاوز کرد. یمن را بمب باران کرد ، سران دولت یمن را ترور کرد ، فلسطین را با نسل کشی نابود کرد عراق را همینطور ایران را هم همینطور تمام این تجاوزات. با حضور مستقیم آمریکا انجام داد ، سوریه را ویران کرد ، سودان را نابود کردن ، هرجا که میبینید ، جنگ وکُشت وکُشتار هست ، دست آمریکا بالای سر رژیم جعلی صهیونیستی است
    • حسن IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      11 1
      پاسخ
      الان که جولانی سگ حلقه به گوش وگردن صهیونیسته چرا نمیتونی تحملش کنی سگ هار؟؟!!
    • حسن IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 2
      پاسخ
      انشالا جوری جولانی ،واطرافیانش،را بزند که با خاک یکسان بشد ،
      • ارش IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        1 0
        یعنی تواسراییل متجاوز رو ترجیح میدی به سوریه؟؟؟
    • سنبل GB ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      رو رو باش سنگ پای قزوینه. یارو نشسته سوریه و قصد عقب نشینی نداره
    • ساره IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 0
      پاسخ
      جولانی نوکر اسراییل
    • امیر IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      5 1
      پاسخ
      احمد جولانی داعشی بی غیرت ،اگه مردی باهاشون بجنگ خاک کشورتو اشغال کرده، تا اسد وایران بودند اسراییل جرات این تجاوزها رانداشت حالا قدر اسد رابدونید.
    • نادر IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      وقتی نیروهای ایران در سوریه بود اسرائیل گاهی اوقات حمله هوایی میکرد ولی جرات ورود به سوریه رو نداشت حالا اون سوریه ای هایی که از رفتن اسد وایران خوشحالی میکردند متوجه میشن که این پیشروی های هرروز بیشتر میشه تا اطراف دمشق هم میرسه بعد هم ارتش سوریه رو از بین بردن راهی جز اطاعت از امریکا وتجزیه مناطق و قبایل مختلف نمی ماند . اسرائیل و امریکا روش ایده آلشون همینه که حمله کنن واون کشور توان ووسیله پاسخ نداشته باشن و به این حالت میگن صلح همون مدل کرانه باختری و فلسطین که هیچ نیروی ارتش جهت پاسخ نباش
    • علی اصغرشجاع IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مردم سوریه واقعا هنوز روز خوشتان هست خوشی بر دلتان زده بود گول حرفای عربستان وامارات و....خوردین حالا بچشین که تقاص ناجوانمردی شماها نسبت به اسد هست روزی با فانوس بدنبال اسد بگردین.

